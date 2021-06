L’Inter Milan contacte l’agent de la star d’Arsenal, Hector Bellerin, alors qu’il cherche à remplacer le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, mais Mikel Arteta pourrait voir “quatre ou cinq” autres signatures ajoutées

La vente d’Hector Bellerin pourrait aider Arsenal à se reconstruire cet été, avec l’enthousiasme des champions italiens de l’Inter.

L’équipe de Serie A perd Achraf Hakimi contre le Paris Saint-Germain pour environ 60 millions de livres sterling et Bellerin, 26 ans, est devenu une cible pour l’Inter.

.

Bellerin a gravi les échelons à Arsenal et a fait ses débuts en 2013

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio affirme que l’Inter a contacté l’agent de Bellerin dans l’espoir de le signer en prêt avec une option d’achat à la fin de la saison 2021/22.

Le défenseur espagnol, qui est actuellement le joueur le plus ancien d’Arsenal avec 239 apparitions à son actif, est évalué à environ 17 millions de livres sterling et a encore deux ans sur son contrat avec Arsenal.

Bellerin a fait 34 apparitions dans toutes les compétitions pour Arsenal la saison dernière, mais a parfois été mis au banc pour Calum Chambers, un défenseur central spécialisé.

Si l’Inter ne parvient pas à faire atterrir Bellerin, ils tourneront leur attention vers le défenseur de Chelsea Davide Zappacosta, qui a passé les deux dernières saisons en prêt à Gênes et à Rome.

.

Hakimi a aidé l’Inter Milan à remporter la Serie A avec sept buts et huit passes décisives la saison dernière

Le joueur de 29 ans n’a plus joué pour les Blues depuis mai 2019.

La sortie possible de Bellerin d’Arsenal pourrait déclencher une reconstruction aux Emirats cet été avec une approche plus jeune des signatures.

L’Athletic a déclaré que les Gunners cherchaient à faire «quatre à cinq signatures importantes» avant la saison 2021/22.

Ben White de Brighton et Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht ont été étroitement liés à des déplacements dans le nord de Londres, tandis que le manager Mikel Arteta envisage également un arrière gauche, un arrière droit, un n ° 10 et un gardien de but ainsi qu’un milieu de terrain central plus expérimenté.

Tyler Adams du RB Leipzig et Mert Muldur de Sassuolo ont été évoqués avec Miguel Gutierrez, Aaron Ramsdale et Ruben Neves ont également signalé des options.