L’Inter Milan en pourparlers pour signer Denzel Dumfries

Selon Alfredo Pedulla, l’Inter Milan est en pourparlers avec le PSV Eindhoven pour recruter l’arrière néerlandais Denzel Dumfries. Le club italien est convaincu qu’un accord peut être conclu pour 15 millions d’euros plus les bonus. Si l’homme du PSV arrive, il offrira une qualité indispensable sur le côté droit, une zone qui n’a pas la même apparence après le départ d’Achraf Hakimi.

Dumfries a gagné de nombreux admirateurs après ses performances à l’Euro 2020, où il a joué malgré la sortie anticipée des Pays-Bas. Il espère conserver cette forme dans la nouvelle saison, que ce soit avec l’Inter Milan ou le PSV.

L’été après avoir remporté un titre de champion devrait être plein de points positifs ; il offre la possibilité aux nouveaux rois d’assouplir leur pouvoir de la couronne et de s’ajouter à une équipe déjà empilée. Mais l’Inter a fait le contraire. Ils ont poussé un soupir de soulagement en soulevant le Scudetto avant de simplement dire « ciao » aux hommes clés.

Cela a commencé avec Antonio Conte, le cerveau derrière l’argenterie, et maintenant il semble prêt à continuer avec Romelu Lukaku, qui se rend à Chelsea. Le fait est que, malgré le titre, l’Inter était toujours l’un des plus grands clubs européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

Les fans seront soulagés d’entendre quelques bons plans ; tandis que ceux qui sont impliqués au sommet du club seront reconnaissants pour une affaire potentielle. Dumfries coche toutes les cases nécessaires pour un arrière moderne. Pour le dire simplement, il est une puissance athlétique tout en possédant les caractéristiques techniques nécessaires.

À l’avenir, il devrait reproduire ce que Hakimi proposait auparavant. Pendant ce temps, défensivement, il est loin d’être un handicap. Pour un si petit prix, l’Inter doit conclure l’accord pour Denzel Dumfries cet été, car ils cherchent à conserver leur couronne italienne.

