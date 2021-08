L’Inter Milan lance sa campagne de Serie A ce samedi contre Gênes. Cependant, ils viennent de perdre l’homme vedette Romelu Lukaku, qui est maintenant un joueur de Chelsea. Selon Gianluca di Marzio, l’Inter envisage de faire appel à l’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst.

Le Néerlandais a 29 ans, donc pas nécessairement une solution permanente, mais peut jouer le second rôle derrière Lautaro Martinez. Di Marzio mentionne que l’accord peut être conclu pour un montant d’environ 15 à 20 millions d’euros.

L’Inter Milan envisage de déménager pour Wout Weghorst

Comment l’attaquant s’intégrerait-il

Weghorst déchire la Bundesliga depuis 2018. Lors de sa première saison, 2018/19, il a marqué 17 buts en 34 matches. La saison suivante, il a marqué 16 buts en 32 matches. La saison dernière, Weghorst a marqué 20 buts en 34 matches mais a également récolté neuf passes décisives. Cette saison, il compte déjà deux buts en deux matches, en Bundesliga et en DFB Pokal.

Il est sûr de dire que Weghorst est un buteur tous azimuts. C’est bien sûr ce dont l’Inter a besoin après avoir vendu Lukaku. Le Belge a marqué 24 buts et fourni dix passes décisives la saison dernière, c’est donc un vide majeur à combler. Weghorst n’a pas le “plus grand” CV du club, passant la majeure partie de ses meilleures années à l’AZ Alkmaar et Wolfsburg, mais il a l’expérience et le talent nécessaires pour faire le prochain grand saut. Plus que cela aussi, l’Inter peut s’attendre à ce que Weghorst joue à son meilleur pendant qu’il tente de gagner une place de départ potentielle avec les Pays-Bas lors de la prochaine Coupe du monde 2022.

Martinez devient le meilleur buteur de l’Inter avec Lukaku débarqué. Il va cependant avoir besoin d’aide, et c’est là qu’un homme cible de grande taille comme Weghorst entre en jeu. Ne vous laissez pas tromper par la taille de Weghorst, car il est très capable de marquer de multiples façons. Si l’Inter espère concourir pour un autre Scudetto ou rester en lice pour une place en Ligue des champions, il est absolument nécessaire d’acquérir un buteur éprouvé.

Photo principale