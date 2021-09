L’Inter Milan fait une double promesse au milieu de terrain de repousser Liverpool et Man Utd

L’Inter Milan serait prêt à pousser le bateau pour que la star italienne Nicolo Barella s’engage dans un nouveau contrat avec l’équipe de Serie A.

Le milieu de terrain des Azzurri a reçu des regards admiratifs de toute l’Europe après avoir aidé les hommes de Roberto Mancini à remporter l’Euro 2020.

Barella était une figure clé pour Mancini cet été et le milieu de terrain a débuté dans un milieu de terrain à trois contre l’Angleterre en finale à Wembley.

Selon Calciomercato le mois dernier, Liverpool et Manchester United sont des admirateurs de Barella.

Liverpool est un prétendant potentiel pour Barella depuis un certain temps. On pense qu’ils ont fait une enquête bien avant le rôle principal de Barella aux Euros.

Enrico Camelio de Radio Radio a déclaré au Calciomercato Show : “Liverpool a demandé des informations pour Barella, mais pour l’Inter, elles ne peuvent pas être transférées. Ça s’est arrêté là ».

L’Inter cherchait à se débarrasser d’un gros joueur cet été pour équilibrer les comptes. Bien sûr, ce grand départ s’est avéré être Romelu Lukaku à Chelsea pour environ 100 millions de livres sterling.

Manchester United a également été invité à faire un pas pour le joueur s’il vend Paul Pogba. Pogba est dans la dernière année de son contrat et des pourparlers ont commencé sur un nouvel accord.

“Il y a des négociations avec les représentants de Paul et le club”, a déclaré Solskjaer le mois dernier. « Moi et Paul travaillons ensemble tous les jours ici et nous continuons à essayer de nous améliorer et de nous amuser. »

Saul Niguez était un remplaçant possible, mais il a depuis signé pour Chelsea.

Prix ​​​​de 70 millions de livres sterling

Ainsi, Barella pourrait également être dans la pensée de United.

L’Inter tient cependant à sécuriser L’avenir de Barella avec Calciomercato affirmant qu’il est un nom “épinglé à leur agenda”. Leur idée est de « verrouiller » Barella même si son contrat n’expire pas avant 2024.

L’Inter est prêt à augmenter son salaire de 2,5 millions d’euros à plus de 4 millions d’euros. Alors qu’ils sont également prêts à lui promettre le brassard de capitaine lors du départ de Samir Handanovic l’été prochain.

Un rapport de mai a mis le Le prix du jeune de 24 ans autour de 70 millions de livres sterling, mais une autre saison progressive verra ce prix augmenter.

