L’Inter Milan négocie avec Arturo Vidal la résiliation de son contrat

in

21/07/2021

Le à 20:55 CEST

Jordi Pozo

Le départ d’Antonio Conte de l’Inter Milan peut avoir des conséquences dévastatrices pour Arturo Vidal. Le footballeur chilien était l’un des piliers de l’équipe milanaise au cours de la dernière saison, étant la clé de la réussite de la Serie A, mais le départ de l’entraîneur italien et le record élevé du joueur, de 6,5 millions d’euros net, Ils ont poussé l’Inter à résilier son contrat, selon ‘La Gazzetta dello Sport’.

le Le contrat d’Arturo Vidal court jusqu’en juin 2022 et à 34 ans, il représente une charge économique excessive pour les intérêts des propriétaires d’Inter, qui Ils visent à réduire la masse salariale de la main-d’œuvre de 20 % cet été. Le refus de la directive du club italien d’investir dans des signatures a entraîné le départ de Conte et maintenant non seulement aucune incorporation n’est attendue, mais aussi l’option de résiliation des contrats des joueurs vétérans avec un salaire élevé est l’option choisie pour alléger la masse salariale.

Tout semble indiquer que l’ex joueur du FC Barcelone sera libre de choisir son destin cet été, comme cela s’est passé avec Joao Mario la saison dernière. ‘La Gazzetta dello Sport’ rapporte également que Radja Nainggolan vit la même situation que le milieu de terrain chilien et est déjà à la recherche d’une nouvelle destination pour la saison suivante.