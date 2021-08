L’Inter Milan rejette les offres de Tottenham Hotspur et de l’Atletico Madrid pour Lautaro Martinez

in

L’Inter Milan aurait rejeté les propositions du club de Premier League Tottenham Hotspur et de l’Atletico Madrid, champion de la Liga, pour l’attaquant argentin Lautaro Martinez.

Selon Fabrizio Romano, les deux clubs étaient en contact avec l’Inter Milan plus tôt sur le marché des transferts d’été et ont déposé des offres d’environ 90 millions d’euros pour le joueur de 23 ans. Les vainqueurs de la Serie A de la saison dernière ont rejeté les offres et n’ont pas l’intention de vendre l’attaquant.

L’Inter Milan rejette deux offres pour Lautaro Martinez

Un club de Serie A veut offrir un nouveau contrat à l’attaquant

Indépendamment du fait qu’ils soient en mesure de garder Harry Kane, Tottenham est à la recherche d’un nouvel attaquant dans la fenêtre de transfert de cet été.

Le club du nord de Londres s’attend à ce que le capitaine anglais reste malgré l’intérêt persistant de Manchester City, et a fait venir l’ailier gauche Bryan Gil de Séville – dans le cadre d’un accord joueur plus cash impliquant Erik Lamela – comme principal transfert offensif de la fenêtre. loin.

Cependant, l’équipe de Nuno Espirito Santo devra presque certainement chercher ailleurs dans sa quête d’un autre attaquant, l’Inter cherchant à rejeter tout intérêt pour Lautaro Martinez et à lier le joueur à un nouveau contrat.

L’agent de Martinez doit rencontrer la hiérarchie de l’Inter en temps voulu, afin d’ouvrir des pourparlers sur un nouvel accord amélioré pour son client.

Pour leur part, les géants de la Serie A sont conscients des troubles des supporters suite au départ de Romelu Lukaku pour les champions d’Europe Chelsea, et sont déterminés à ne perdre Martinez à aucun prix.

L’Atletico Madrid cherche également un nouvel attaquant

Tout comme Tottenham, l’Atletico Madrid, vainqueur de la Liga, cherche également à recruter un nouvel attaquant avant la fermeture du mercato estival.

Les hommes de Diego Simeone ont permis à leur rival de la ville, le Real Madrid, de remporter le titre national espagnol, en grande partie grâce à leur record défensif supérieur la saison dernière. Les deux équipes ont marqué le même nombre de buts, mais l’Atletico n’en a concédé que 25 lors de ses 38 matches de championnat, moins que toute autre équipe de la division puisqu’ils ont remporté le championnat par deux points.

Parallèlement à son bilan défensif habituellement solide, Simeone recherche un autre buteur pour faire les affaires à l’autre bout du terrain afin d’aider l’Atletico à défendre son titre.

