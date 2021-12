L’Inter Milan résilie le contrat de Christian Eriksen par consentement mutuel

Eriksen, 29 ans, n’a plus joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du Championnat d’Europe du Danemark contre la Finlande en juin et qu’il a reçu des soins vitaux sur le terrain.

L’Inter Milan a mis fin au contrat du milieu de terrain Christian Eriksen, a annoncé vendredi le club italien de Serie A, après que l’international danois a été suspendu de jouer en Italie en raison de son implant cardiaque.

Eriksen, 29 ans, n’a plus joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du Championnat d’Europe du Danemark contre la Finlande en juin et qu’il a reçu des soins vitaux sur le terrain.

L’Inter a déclaré en octobre que l’autorité médicale italienne avait suspendu Eriksen de jouer en Serie A, en raison d’une règle interdisant l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI).

« Le FC Internazionale Milano annonce qu’un accord a été trouvé pour la résiliation consensuelle du contrat de Christian Eriksen », a déclaré l’Inter dans un communiqué.

« Le club et toute la famille Nerazzurri embrassent le joueur et lui souhaitent le meilleur pour son avenir.

« Christian a été une figure clé de notre marche vers le Scudetto – un effort d’équipe auquel Eriksen a contribué avec sa vision, son intuition, ses passes, ses passes décisives et ses buts, y compris de gros. »

Le milieu de terrain danois a marqué lors du match contre Crotone qui a finalement donné le titre à l’Inter et il a également inscrit un coup franc contre l’Udinese à San Siro lors de la dernière journée de la saison.

« C’est notre dernier souvenir heureux et mélancolique de Christian sur le terrain avec un maillot de l’Inter. Parce que parfois la vie prend une tournure inattendue et vous envoie sur une voie que vous n’aviez pas imaginée », a ajouté le club.

« Chaque fan de l’Inter, chaque fan de football regardait en silence, espérant Christian. Le revoir (sur le terrain d’entraînement) à Appiano Gentile avec ses coéquipiers, en tant que champions d’Italie, était une joie à voir et une que nous n’oublierons jamais.

Plus tôt ce mois-ci, Eriksen avait commencé à s’entraîner sur le terrain d’entraînement de son club de jeunes Odense Boldklub au Danemark après sa rééducation.

