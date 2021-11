L’Inter Milan reste engagé sur Andre Onana

Le mois dernier, Fabrizio Romano a rapporté qu’Andre Onana avait conclu un accord verbal pour signer avec l’Inter Milan à l’été 2022 en tant qu’agent libre. À partir de cette semaine, ce plan reste en place, selon Romano.

L’accord sera conclu une fois que les règles officielles le permettront. De nombreux clubs, dont Barcelone, se rapprochent d’Onana, mais l’Inter reste en tête. Ce sera une excellente affaire pour les champions en titre de Serie A.

L’Inter Milan reste engagé envers Andre Onana

Accord solide pour les deux parties

Tout d’abord, l’Inter a Samir Handanovic dans les buts depuis 2012. Le Slovène reste tout simplement spectaculaire. C’est non seulement un superbe leader, mais aussi un superbe joueur. Handanovic, cependant, aura 38 ans cet été. Pour cette raison, l’Inter est sage de trouver un remplaçant.

Onana aura 26 ans en avril. Il a brillé pour l’Ajax sur la route, même s’il n’a pas joué depuis un certain temps. Cela est dû à une interdiction de dopage, mais il est revenu à l’entraînement pour les géants néerlandais.

Tout d’abord, Onana a une grande taille. Ses réflexes sont extrêmement excellents, il peut contrôler le ballon à ses pieds et possède une expérience de premier ordre en tant que champion des Pays-Bas et une course profonde en Ligue des champions.

Il va avoir d’énormes chaussures à remplir à l’Inter, car Handanovic est l’un des meilleurs gardiens de but de tout le football depuis près d’une décennie maintenant. L’Inter est également à la recherche de la couronne de Serie A, troisième derrière l’AC Milan et Napoli. Le club a également un parcours favorable pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Handanovic ne peut ajouter à son héritage Inter cette saison que s’il s’agit bien de sa dernière.

Du point de vue du talent, Onana est l’une des meilleures options disponibles pour l’Inter. Son talent est indéniable et son âge permettra à l’Inter d’avoir sa solution pendant potentiellement jusqu’à une décennie.

Photo principale

