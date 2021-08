L’Inter Milan s’accorde pour Edin Dzeko

in

Selon Fabrizio Romano, l’Inter Milan a conclu un accord avec l’AS Roma pour signer Edin Dzeko. L’attaquant aurait conclu un accord jusqu’en juin 2023 et subira un examen médical avant d’être dévoilé.

La nouvelle apportera un sentiment de soulagement pour les fans de l’Inter, qui ont été entourés de mauvaises nouvelles tout l’été, de la sortie d’Antonio Conte au départ imminent de Romelu Lukaku pour Chelsea. Dzeko, cependant, est une entreprise positive dont nous avons grand besoin. Dans l’option à court terme, il peut remplacer Lukaku, permettant à l’Inter de former un plan beaucoup plus étendu en ce qui concerne les entrants.

Accord intermédiaire pour Edin Dzeko

Pas une option à long terme

Comme évoqué précédemment, Edin Dzeko est loin d’être une option à long terme. À 35 ans, on ne peut nier qu’il a dépassé son apogée et qu’il est sur le point de prendre sa retraite. Mais, tel est le besoin de trouver un remplaçant à Lukaku avant le début de la saison le 14 août, Dzeko était la seule option possible.

L’expérience qu’il apportera, qui vient avec l’âge, profitera aux hommes de Simone Inzhagi, alors qu’il se prépare pour sa première saison à la tête du San Siro. Que Dzeko soit capable de jouer à chaque match est une autre question, mais, lorsqu’il sera disponible, il assumera le rôle de leader avec plaisir.

La saison dernière avec la Roma, il a quand même réussi 27 matchs sur 38 possibles. Donc, clairement, la forme physique n’est pas un problème malgré l’âge ; il s’agit simplement de gérer judicieusement la congestion des appareils. Lors de ces apparitions susmentionnées, l’attaquant a marqué un total de sept buts et enregistré quatre autres passes décisives en Serie A.

11 contributions de buts pour un joueur de 35 ans en tête du classement européen, c’est loin d’être décevant. Si l’Inter peut améliorer un peu plus ces chiffres, alors ils auront eux-mêmes une option solide. Avec Latauro Martinez, la tâche sera de reproduire les chiffres incroyables que Romelu Lukaku a réussi la saison dernière.

Photo principale

Intégrer à partir de .