Selon Fabrizio Romano, l’attaquant de l’AS Roma Edin Dzeko se rapproche de l’Inter Milan après avoir convenu de conditions personnelles avec les champions d’Italie. La nouvelle coïncide avec le retour prochain de Romelu Lukaku à Chelsea. Cependant, cela ne résulte pas d’une sortie de Luataro, l’Inter souhaitant conserver l’attaquant malgré l’intérêt de Tottenham Hotspur.

Dzeko est un choix étrange pour remplacer Lukaku. Il est loin d’être une option à long terme, à 35 ans, et n’a plus les mêmes prouesses que le Belge. Avec l’argent que l’Inter Milan devrait également recevoir en déchargeant Lukaku, l’accord annoncé avec Dzeko pourrait décevoir les fans.

Inter accorde des conditions personnelles avec Edin Dzeko

Des gagnants du titre au club de vente

Au cours d’un été marqué par le départ inattendu d’Antonio Conte, l’Inter Milan est passé de vainqueur du Scudetto à un club vendeur, Lukaku étant également sur le point de partir. Tout d’un coup, leur manager et homme vedette, vainqueur du titre, a ou est sur le point de quitter le club, permettant potentiellement à la Juventus de récupérer le trône cette saison.

De tous les meilleurs clubs européens, ils semblent être parmi les plus touchés en termes de stabilité financière.

À l’approche de la saison à venir, le nouveau manager Simone Inzaghi espère constituer une équipe digne de remporter à nouveau la Serie A, à commencer par Edin Dzeko. Dzeko ne produira pas des chiffres similaires à Lukaku, mais il offrira une présence dominante en première ligne.

Son expérience ne profitera qu’aux Italiens ; sa capacité technique devrait complimenter ses nouveaux coéquipiers potentiels, et sa touche de but pourrait en surprendre quelques-uns. Le plus grand espoir sera de garder Martinez et de construire un partenariat solide en première ligne avec l’ancien homme de Manchester City, qui serait censé entrer, Edin Dzeko.

