L’Inter Milan se rapproche d’Edin Dzeko alors que la Roma recherche des attaquants

L’attaquant bosniaque Edin Dzeko a conclu des conditions personnelles avec l’Inter Milan pour un contrat jusqu’en 2023. Les conditions ont été convenues, selon Fabrizio Romano, en vue du transfert attendu de Romelu Lukaku à Chelsea.

Inter accorde des conditions personnelles avec Edin Dzeko

Remplacements Lukaku nécessaires

La saison dernière, Romelu Lukaku était le meilleur buteur de l’Inter, marquant 24 buts et fournissant 11 passes décisives alors que le club remportait le Scudetto. Malgré cela, les problèmes financiers d’Inter l’ont obligé à vendre. Le départ d’Achraf Hakimi pour le Paris Saint-Germain semblait y répondre. Même alors, Tottenham aurait accepté des honoraires avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez.

Chelsea, cependant, a jeté une clé dans les travaux de Tottenham et de l’Inter. Leur détermination à débarquer Lukaku a convaincu le Belge de revenir, et l’Inter veut garder Martinez maintenant. Ils prévoient de recruter deux attaquants pour remplacer Lukaku, Dzeko étant l’un d’entre eux. Duvan Zapata est une cible signalée, Atalanta étant en train de préparer un transfert de 40 millions d’euros pour que Tammy Abraham de Chelsea prenne sa place.

Tottenham fait toujours pression pour signer Martinez, mais l’Inter reste ferme et un accord semble difficile. Tottenham a déjà signé Pierluigi Gollini et Cristian Romero de l’Atalanta, et Lautaro serait leur troisième arrivée de Serie A si un transfert est convenu.

Ensemble Dzeko pour Move

L’attaquant bosniaque Dzeko a rejoint la Roma pour la première fois en 2016. Une période de prêt positif a conduit à un transfert permanent en 2016. Dzeko a depuis marqué 77 buts en Serie A en 168 apparitions. Le joueur de 35 ans ajoutera de l’expérience et des objectifs. L’Inter perd sa principale menace de but et a besoin d’un attaquant expérimenté pour s’associer à Martinez.

Alors que les conditions personnelles sont convenues, le transfert est loin d’être fait. La poursuite de Dzeko par l’Inter a légèrement retardé l’accord avec Lukaku. Les Roms sont maintenant à la recherche d’un remplaçant, et la décision de Dzeko sera confirmée une fois qu’elle sera trouvée. Tammy Abraham de Chelsea est l’un des attaquants de leur liste, tandis qu’Alexandre Lacazette d’Arsenal est également pris en considération. L’équipe de la capitale a déjà engagé l’attaquant ouzbek Eldor Shomurodov de Gênes.

