L’Inter Milan souhaite signer la star de Manchester United pour 50 millions de livres sterling Anthony Martial en remplacement de Romelu Lukaku, qui se rapproche du retour de Chelsea

L’Inter Milan espère remplacer Romelu Lukaku, lié à Chelsea, par l’attaquant de Manchester United Anthony Martial.

Lukaku est sur le point de sceller un retour à Stamford Bridge, les Blues auraient payé 97 millions de livres sterling pour ses services.

GETTY

Lukaku est devenu mortel devant le but au cours de ses deux années à l’Inter, marquant 64 buts en 95 apparitions

. – Contributeur

Lukaku recommandera probablement l’Inter à son ancien coéquipier

Et le Sun rapporte que l’Inter se tournera vers l’ancien coéquipier de Lukaku à Manchester United à Martial pour le remplacer.

Il est entendu que les champions italiens veulent signer Martial pour un prêt d’une saison, mais Man United préférerait un accord permanent. Cependant, les Diables rouges accepteraient l’option de prêt si elle incluait un engagement d’achat l’été prochain.

Les deux clubs ont fait des affaires dans le passé avec Man United laissant auparavant Ashley Young et Alexis Sanchez se rendre à San Siro.

Martial, qui gagnerait 200 000 £ par semaine, a encore trois ans sur son contrat à Old Trafford, plus une option de 12 mois.

Martial est tombé dans l’ordre hiérarchique à Man United

La place du joueur de 25 ans dans l’équipe est loin d’être assurée, avant même la blessure aux ligaments du genou qui a mis fin à sa saison en mars.

Edinson Cavani est leur principal buteur tandis que Mason Greenwood, Marcus Rashford et la nouvelle recrue Jadon Sancho sont tous devant Martial dans l’ordre hiérarchique.

Martial a rejoint United depuis Monaco en 2015 et a eu un impact immédiat avec un but lors de ses débuts contre Liverpool.

Mais sa carrière à Man United a été interrompue au cours des deux dernières années. Il n’a réussi que quatre buts en 17 départs en Premier League la saison dernière.

Martial en vedette dans la victoire de pré-saison de Man United contre Everton samedi

S’exprimant après la victoire amicale de samedi 4-0 sur Everton, le patron Ole Gunnar Solskjaer a admis: “Anthony a eu une mauvaise passe avec des blessures.

«Il s’est bien entraîné avec nous, mais en tant que joueurs qui sont absents depuis un certain temps, ils ont besoin de plus de netteté, ont besoin de plus de travail.

« Il a essayé de faire ce qu’il fallait ; ça ne sortait pas tout le temps, mais c’est mieux que ce que l’on craint parfois quand il est blessé depuis cinq mois – depuis mars.