L’Inter Milan « traîne les talons » sur le transfert de Romelu Lukaku alors que Chelsea prépare une nouvelle offre gigantesque pour l’attaquant

L’Inter Milan aurait des doutes sur la vente de Romelu Lukaku à Chelsea.

Le magasin italien Gazetta dello Sport affirme que le propriétaire Steven Zhang traîne les pieds en raison de l’agitation des fans à propos de la vente potentielle.

Lukaku a 64 buts en 95 apparitions pour l’Inter Milan

Chelsea avait 88 millions de livres sterling, plus Marcos Alonso, offre rejetée pour l’attaquant belge plus tôt cette semaine, mais des rapports affirment qu’ils devraient faire une nouvelle offre de plus de 100 millions de livres sterling, ce qui serait trop beau pour que l’Inter la refuse.

Les fans de Nerazzuri, cependant, ont naturellement mal réagi à la nouvelle, avec des banderoles tenues à l’extérieur de San Siro par des supporters en colère plus tôt cette semaine.

Lukaku aurait le sentiment qu’il a des affaires inachevées à Stamford Bridge et serait intéressé par un retour à Londres, si les Blues peuvent débourser de l’argent.

La légende du club, Gianfranco Zola, a cependant exprimé ses doutes sur le transfert, craignant que Timo Werner ne soit exclu.

Que pourrait signifier l’arrivée de Lukaku pour Werner ?

“Chelsea a connu une saison extraordinaire l’année dernière, mais l’accent a toujours été mis sur le fait qu’il leur manquait un buteur”, a déclaré la légende de Chelsea Zola à Tuttomercatoweb.

«Ils ont souvent créé des occasions, et dans certains matchs, ils ont été assez pénalisés. Lukaku vient combler cette lacune, mais j’aimais Chelsea tel qu’il était.

« Werner a fait un sale boulot pour tout le monde, et la raison pour laquelle ils ont remporté la Ligue des champions est qu’il a mis les autres en mesure de bien faire.

“Je suis curieux de voir Lukaku, mais j’aimais Chelsea tel qu’il était.”

