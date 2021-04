L’Inter obtient les trois points après avoir battu Bologne 0-1

04/03/2021 à 22:47 CEST

le Inter a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Bologne ce samedi dans le Renato Dall’ara. le Bologne Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Crotone à la maison (2-3) et l’autre devant le Sampdoria dans son fief (3-1). Concernant l’équipe visiteuse, le Inter il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Turin à la maison et le Atalanta dans leur stade, par 1-2 et 1-0 respectivement et a eu une séquence de huit victoires consécutives. Après le score, l’équipe bolognaise est onzième à la fin du duel, tandis que le Inter continue en tant que leader de la Serie A.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Inter, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Romelu lukaku à la minute 31. Avec ce résultat la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Bologne a donné accès à Lorenzo De Silvestri, Mattias Svanberg, Emanuel Vignato, Riccardo Orsolini et Musa juwara pour Takehiro tomiyasu, Nicolas Dominguez, Nicola Sansone, Andreas Olsen et Mitchell dijks, Pendant ce temps, il Inter a donné le feu vert à Roberto Gagliardini, Matteo Darmian, Alexis Sanchez et Matías Vecino pour Christian Eriksen, Ashley jeune, Lautaro Martinez et Nicolo Barella.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, dont quatre au Bologne (Adama Soumaoro, Lorenzo De Silvestri, Emanuel Vignato et Musa juwara) et quatre à Inter (Andrea Ranocchia, Marcelo Brozovic, Alessandro Bastoni et Roberto Gagliardini).

Avec 68 points, Inter maintient le leadership de la Serie A, occupant une place d’accès à la Ligue des champions en fin de match, tandis que Bologne il était 11e avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe bolognaise jouera à l’extérieur contre le AS Roma, Pendant ce temps, il Inter cherchera la victoire à domicile contre lui Cagliari.

Fiche techniqueBologne:Samir Handanovic, Milan Skriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Ashley Young, Lautaro Martínez et Romelu LukakuInter:Federico Ravaglia, Takehiro Tomiyasu, Danilo, Adama Soumaoro, Mitchell Dijks, Andreas Olsen, Jerdy Schouten, Nicolás Domínguez, Roberto Soriano, Nicola Sansone et Musa BarrowStade:Renato Dall’araButs:Romelu Lukaku (0-1, min. 31)