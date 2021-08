L’Inter prend les trois points contre Hellas Vérone (1-3)

27/08/2021 à 22:46 CEST

Les Inter a remporté le Vérone 1-3 lors du match qui s’est déroulé ce vendredi au Stade Marcantonio Bentegodi. Les Hellas Vérone face au match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Sassuolo par un score de 2-3. Du côté de l’équipe visiteuse, le Inter a remporté son dernier match à domicile 4-0 dans le tournoi contre Gênes. Après le résultat obtenu, l’équipe dogue est dix-huitième à la fin du match, tandis que le Inter continue en tant que leader de la Serie A.

La première équipe à marquer a été l’équipe Mastiff, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Ivan Ilic à la minute 15. Cependant, le Inter a obtenu l’égalité grâce à un but de Lautaro Martinez peu avant la fin, précisément en 47, concluant la première période avec un 1-1 à la lumière.

En deuxième mi-temps, l’équipe visiteuse a marqué un but, qui est revenu du match avec un but de Joaquin Corréa à la 83e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Negriazul d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score avec un nouveau but de Joaquin Corréa, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, à 90. Finalement, le match s’est terminé sur un 1-3 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Nicolo Casale, Kévin Lasagne, Adrien Tamèze, Bosko Sutalo et Pawel Dawidowicz remplacement Federico Ceccherini, Matteo Cancellieri, Martin Hongla, Davide Faraoni et Giangiacomo Magnani, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Arturo Vidal, Federico Dimarco, Joaquin Corréa, Matias Vecino et Stefano sensi, qui est entré par Marcelo Brozovic, Ivan périsic, Lautaro Martinez, Hakan calhanoglu et Edin dzeko.

L’arbitre a donné un carton jaune à Giangiacomo Magnani et Adrien Tamèze par l’équipe locale déjà Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic par l’équipe de Negriazul.

Avec ce résultat, le Vérone reste à zéro point et le Inter obtenir six points après avoir remporté le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de mastiff affrontera le Bologne et, pour sa part, le Inter le fera contre le Sampdoria.

Fiche techniqueHellas Vérone :Samir Handanovic, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Ivan Perisic, Edin Dzeko et Lautaro MartínezInter:Lorenzo Montipo, Giangiacomo Magnani, Koray Gunter, Federico Ceccherini, Davide Faraoni, Martin Hongla, Ivan Ilic, Darko Lazovic, Matteo Cancellieri, Antonin Barak et Mattia ZaccagniStade:Stade Marcantonio BentegodiButs:Ivan Ilic (1-0, min. 15), Lautaro Martínez (1-1, min. 47), Joaquín Correa (1-2, min. 83) et Joaquín Correa (1-3, min. 90)