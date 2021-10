L’Inter remporte la victoire après avoir battu Sassuolo 1-2

02/10/2021 à 22:46 CEST

Les Inter a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Sassuolo ce samedi dans le Stade Mapei – Città Del Tricolore. Les Sassuolo est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 1-0 contre le Salerne. Pour sa part, Inter n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Atalante. Grâce à ce résultat, l’équipe noir-bleu est deuxième, tandis que la Sassuolo il est douzième à la fin du match.

La première partie du match a débuté pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Domenico Berardi à la 22e minute, mettant fin à la première période avec le résultat de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Inter, qui s’est lié avec un peu de Edin dzeko à 58 minutes. Puis l’équipe negriazul a marqué à nouveau, qui a réussi à revenir au moyen d’un but du point de penalty de Lautaro Martinez à 78 minutes, terminant ainsi le duel avec un score final de 1-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Sassuolo qui sont entrés dans le jeu étaient Giacomo Raspadori, Hamed Junior Traoré et Gianluca scamacca remplacement Grégoire defrel, Philippe Djuricic et Davide Frattesi, tandis que les changements dans le Inter Ils étaient Federico Dimarco, Matteo darmian, Edin dzeko, Arturo Vidal et Danilo D’Ambrosio, qui est entré pour remplacer Alexandre Bastoni, Denzel Dumfries, Joaquin Corréa, Hakan calhanoglu et Lautaro Martinez.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, quatre pour Mert Muldur, Maxime Lopez, Andrea Consigli et Giacomo Raspadori, de l’équipe locale et deux pour Ivan périsic et Nicolo Barella, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Sassuolo reste avec sept points et le Inter il monte à 17 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe reggiani affrontera le Gênes et, pour sa part, le Inter le fera contre le Latium.

Fiche techniqueSassuolo :Andrea Consigli, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio, Domenico Berardi, Filip Djuricic (Hamed Junior Traoré, min.75), Davide Frattesi (Gianluca Scamacca, min.86), Maxime Lopez, Jeremie Boga et Gregoire Defrel ( Giacomo Raspadori, min.64)Inter:Samir Handanovic, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni (Federico Dimarco, min.57), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Matteo Darmian, min.57), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu (Arturo Vidal, min.57), Ivan Perisic, Joaquín Correa (Edin Dzeko, min.57) et Lautaro Martínez (Danilo D`Ambrosio, min.89)Stade:Stade Mapei – Città Del TricoloreButs:Domenico Berardi (1-0, min. 22), Edin Dzeko (1-1, min. 58) et Lautaro Martínez (1-2, min. 78)