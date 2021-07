L’Inter renouvelle le contrat de Kolarov jusqu’en 2022

On ne les voit presque plus, mais certains restent. Si vous êtes tenté de mettre un panneau à vendre sur votre véhicule, c’est une mauvaise idée. Même si la voiture est garée… Aujourd’hui, au milieu de l’année 2021, placer un signe à vendre dans une fenêtre de voiture cela semble complètement anachronique. Mais vous pouvez […] More