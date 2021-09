L’Inter reste avec les trois points après avoir battu la Fiorentina 1-3

in

Les Inter a remporté le Fiore 1-3 lors de la réunion tenue ce mardi dans le Stade Artemio Franchi. La Fiorentina Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Gênes loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Atalante à l’extérieur (1-2) et a pour le moment connu une séquence de trois victoires consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Inter est venu de battre 6-1 à domicile à Bologne lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble florentin est sixième, tandis que le Inter est deuxième à la fin du duel.

Le match a commencé d’une excellente façon pour le Fiorentina, qui inaugurait le lumineux avec un peu de Riccardo sottil à 23 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les Inter, qui a mis les tables avec un objectif de Matteo darmian à la minute 52. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, qui a renversé le score en mettant le 1-2 grâce à un but de Edin dzeko à 55 minutes. L’équipe noir-bleu s’est de nouveau jointe, ce qui a augmenté le score grâce au but de Ivan périsic peu avant la fin, plus précisément en 87, mettant ainsi fin au match avec le résultat de 1-3.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Fiore qui sont entrés dans le jeu étaient Sophie Amrabat, Alvaro Odriozola, Riccardo saponara, Alexandre Kokorine et José Callejon remplacement Image de balise Lucas Torreira, Marco Benassi, Riccardo sottil, Joseph Duncan et Giacomo Bonaventura, tandis que les changements dans le Inter Ils étaient Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Matias Vecino, Federico Dimarco et Roberto Gagliardini, qui est entré pour fournir Matteo darmian, Edin dzeko, Nicolo Barella, Lautaro Martinez et Hakan calhanoglu.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de cinq cartes ont été vues. La Fiore a dû faire face à la sanction de Nicolas Gonzalez avec un carton jaune et l’expulsion de Nicolas Gonzalez (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Skriniar de Milan, Matteo darmian et Hakan calhanoglu.

Avec ce résultat, le Fiore reste avec neuf points et le Inter obtient 10 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Vincenzo Italien affrontera contre Udinese, Pendant ce temps, il Inter Simone Inzaghi lui fera face Atalante.

Fiche techniqueFiorentina :Bartlomiej Dragowski, Marco Benassi (Álvaro Odriozola, min.66), Matija Nastasic, Nikola Milenkovic, Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura (José Callejón, min.84), Lucas Torreira (Sofyan Amrabat, min.66), Joseph Duncan (Aleksandr Kokorin , min.84), Nicolás González, Dusan Vlahovic et Riccardo Sottil (Riccardo Saponara, min.74)Inter:Samir Handanovic, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Matteo Darmian (Denzel Dumfries, min.66), Nicolo Barella (Matías Vecino, min.70), Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu (Roberto Gagliardini, min.84), Ivan Perisic, Lautaro Martínez (Federico Dimarco, min.83) et Edin Dzeko (Alexis Sánchez, min.70)Stade:Stade Artemio FranchiButs:Riccardo Sottil (1-0, min. 23), Matteo Darmian (1-1, min. 52), Edin Dzeko (1-2, min. 55) et Ivan Perisic (1-3, min. 87)