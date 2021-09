L’Inter reste avec les trois points contre Bologne (6-1)

18/09/2021 à 20:02 CEST

Les Inter signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Bologne lors de la réunion tenue dans le Giuseppe Meazza ce samedi, qui s’est soldé par un score de 6-1. Les Inter voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Sampdoria. Du côté de l’équipe visiteuse, le Bologne est venu de battre 1-0 à domicile à Hellas Vérone lors du dernier match disputé. Après le score, l’équipe locale est restée leader de la Serie A, tandis que le Bologne classé septième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Inter, qui a tiré le coup de canon sur le Giuseppe Meazza avec un peu de Lautaro Martinez à la minute 6. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Skriniar de Milan à la 30e minute qui a établi le 2-0 en faveur de Inter. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, qui a pris ses distances en établissant le 3-0 grâce à un but de Nicolo Barella à la 34e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 3-0.

La deuxième partie du duel a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Negriazul, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce au but de Matias Vecino à 54 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Inter à 63 minutes par un but de Edin dzeko. L’équipe bleu-noir a marqué à nouveau, augmentant l’avance avec un double but de Edin dzeko à 68 minutes. Cependant, l’équipe bolonaise a réduit les différences au moyen d’un peu de Théâtre Arthur juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86, terminant ainsi le match avec le résultat 6-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Inter ils sont entrés du banc Edin dzeko, Andrea Ranocchia, Alexis Sanchez, Roberto Gagliardini et Alexandre Kolarov remplacement Joaquin Corréa, Stefan de Vrij, Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic et Alexandre Bastoni, tandis que les changements par le Bologne Ils étaient Mitchell dijks, Brouette muse, Emmanuel Vignat, Sydney Van Hooijdonk et Théâtre Arthur, qui est entré par Nicola Sansone, Aaron Hickey, Mattias Svanberg, Nicolas Dominguez et Lorenzo De Silvestri.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Bologne (Lorenzo De Silvestri, Aaron Hickey et Mitchell dijks), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Inter monte à 10 points et reste dans la place d’entrée de la Ligue des Champions et le Bologne reste avec sept points.

Le prochain engagement en Serie A pour lui Inter est contre le Fiorentina, Pendant ce temps, il Bologne affrontera le Gênes.

Fiche techniqueInter:Samir Handanovic, Stefan de Vrij (Andrea Ranocchia, min.67), Milan Skriniar, Alessandro Bastoni (Aleksandar Kolarov, min.74), Denzel Dumfries, Matías Vecino, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic (Roberto Gagliardini, min.74), Federico Dimarco, Lautaro Martínez (Alexis Sánchez, min.67) et Joaquín Correa (Edin Dzeko, min.29)Bologne :Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri (Arthur Theate, min.75), Gary Medel, Kevin Bonifazi, Aaron Hickey (Musa Barrow, min.56), Andreas Olsen, Nicolás Domínguez (Sydney Van Hooijdonk, min.69), Roberto Soriano, Mattias Svanberg (Emanuel Vignato, min.57), Nicola Sansone (Mitchell Dijks, min.56) et Marko ArnautovicStade:Giuseppe MeazzaButs:Lautaro Martínez (1-0, min. 6), Milan Skriniar (2-0, min. 30), Nicolo Barella (3-0, min. 34), Matías Vecino (4-0, min. 54), Edin Dzeko (5-0, min. 63), Edin Dzeko (6-0, min. 68) et Arthur Theate (6-1, min. 86)