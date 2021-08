L’Inter reste avec les trois points contre Gênes (4-0)

21/08/2021 à 20h32 CEST

Les Inter a remporté son premier match de Serie A à domicile 4-0, disputé ce samedi au Giuseppe Meazza. Avec ce score, l’équipe noir-bleu est première avec trois points et l’équipe rouge-bleu vingt et unième sans point à la fin de la partie.

La première partie du duel a commencé d’une manière imbattable pour lui. Inter, qui a tiré le coup de canon sur le Giuseppe Meazza grâce à un but de Skriniar de Milan à la 6e minute. L’équipe de Negriazul s’est de nouveau jointe, prenant ses distances en établissant 2-0 grâce à un but de Hakan calhanoglu à 14 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Après la mi-temps, en deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de Arturo Vidal à 74 minutes. L’équipe de Negriazul a marqué à nouveau, ce qui a accru les écarts, portant le score à 4-0 avec un but de Edin dzeko peu avant la fin, plus précisément en 87, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 4-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Inter ils sont entrés du banc Arturo Vidal, Federico Dimarco, Martin Satriano, Matias Vecino et Denzel Dumfries remplacement Stefano sensi, Ivan périsic, Hakan calhanoglu, Nicolo Barella et Alexandre Bastoni, tandis que les changements par le Gênes Ils étaient Stefano Sabelli, Flavio Junior Bianchi, Laurens serpe, Andrea Favilli et Philippe Melegoni, qui est entré par Andrea Cambiaso, Hernani, Davide biraschi, Yayah Kallon et Stefano Sturaro.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Matias Vecino de l’équipe locale et Domenico Criscito et Stefano Sturaro L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Au tour suivant, le deuxième de Serie A, le Inter jouera son match contre lui Hellas Vérone à domicile. Pour sa part, Gênes jouera dans son fief son match contre lui Naples.

Fiche techniqueInter:Samir Handanovic, Alessandro Bastoni (Denzel Dumfries, min.84), Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Matteo Darmian, Stefano Sensi (Arturo Vidal, min.68), Marcelo Brozovic, Nicolo Barella (Matías Vecino, min.77), Ivan Perisic (Federico Dimarco, min.69), Hakan Calhanoglu (Martín Satriano, min.77) et Edin DzekoGênes:Salvatore Sirigu, Domenico Criscito, Davide Biraschi (Laurens Serpe, min.46), Zinho Vanheusden, Hernani (Flavio Junior Bianchi, min.46), Nicolo Rovella, Stefano Sturaro (Filippo Melegoni, min.71), Milan Badelj, Andrea Cambiaso (Stefano Sabelli, min.46), Yayah Kallon (Andrea Favilli, min.55) et Goran PandevStade:Giuseppe MeazzaButs:Milan Skriniar (1-0, min. 6), Hakan Calhanoglu (2-0, min. 14), Arturo Vidal (3-0, min. 74) et Edin Dzeko (4-0, min. 87)