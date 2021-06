L’Inter revient se soumettre au Barça et se rapproche des demi-finales

02/06/2021 à 21:55 CEST

Le Movistar Inter a de nouveau battu le Barça dans un premier match de quart de finale uniforme et intense qui a été décidé pour le Madrid avec un but de Pito à trois minutes de la fin. Le 2-5 oblige Barcelone à s’imposer dimanche à Torrejón pour éviter un KO douloureux.

FC BARCELONE, 2

(2 + 0): Dídac Plana (p.), Marcenio, Daniel, Esquerdinha, Ferrao -cinq de départ-, André Coelho, Aicardo, Adolfo (2), Ximbinha, Joselito et Matheus.

MOVISTAR INTER, 5

(2 + 3) : Jesús Herrero (p.), Boyis, Cecilio (2), Eric Martel (1), Dani Saldise -cinq titulaires-, Raya, Pola (1), Pito (1), Borja et Fer Drasler.

ARBITRES

Alonso Montesinos et Santander Flamarique (aragonais). Ils ont montré un carton jaune aux locaux de Ferrao (14:36), Dídac (19:55), Ximbinha (30:16) et Andreu Plaza (31:10) ; et le visiteur Boyis (1:49).

BUTS

0-1, Cécilio (0:40); 1-1, Adolfo (5:25); 1-2, Éric Martel (9:31); 2-2, Adolfo (13:35); 2-3, Piton (37:34) ; 2-4, Cecilio (38:28) ; 2-5, Pola (39:53).

INCIDENTS

Premier match des quarts de finale des barrages pour le titre de la ligue masculine de futsal de première division disputé devant 1 020 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Avec la défaite de dernière minute de Dyego en raison d’une blessure, l’équipe du Barça a bouclé une première mi-temps remarquable au cours de laquelle elle s’est seulement engagée trois erreurs, résultant en deux buts et un tir près du poteau de Raya. Et est-ce que l’Inter est peut-être l’équipe qui obtient le plus de revenus lorsque son rival échoue.

Pratiquement Dans la première action du match, Cecilio a ouvert le score profitant d’une longue passe et montrant une fois de plus à quel point le Barça se porte bien. Raya a ensuite tiré légèrement hors de la piste dans une action tracée et Dídac a répondu à un bon tir de Pito.

Adolfo a ressuscité les locaux dans un contre rapide qu’André Coelho a conduit à la perfection pour signer le 1-1 en 6′, mais quand l’équipe était meilleure Esquerdinha a perdu le ballon lorsqu’il est tombé en réclamant une faute et Eric Martel a fait 1-2 avec sa maîtrise habituelle après une pause à 10′. C’est là que la collégiale avait raison

Petit à petit, ceux d’Andreu Plaza surmontaient ce nouveau « bâton » et Adolfo a fait match nul pour la deuxième fois en 14′ avec un tir puissant que Jesús Herrero ne pouvait pas voir devant l’enchevêtrement de joueurs devant lui.

Dans le 16′, les arbitres étaient des ladinos quand ils ont montré le jaune à Ferrao dans une lutte avec Raya et à ce moment-là, ils ont été lâches en ne lui montrant pas le deuxième à cause des applaudissements du Brésilien. Ladinos et lâches en quelques secondes.

Adolfo a marqué deux buts en première mi-temps

L’Inter a su parfaitement faire face à cinq fautes et même Borja a testé Dídac quelques secondes après une pause qui a été atteinte avec 2-2 et avec tout à décider.

A la reprise, jeu tactique d’une grande intensité de part et d’autre, une frappe puissante déviée par Ferrao à la 22e Blessure musculaire d’Esquerdinha à la 25e minute après l’« avis » de la première partie. Le russo-brésilien pleura d’amertume. Peut-être qu’il ne rejouera pas avec le Barça s’il a une certaine gravité.

Pour les plus vétérans, à 29 ‘Zipi et Zape semblaient faire des ravages sur la défense locale. Eric Martel a volé un ballon et a aidé Dani Saldise pour que son ancien partenaire à Xota oblige Dídac à travailler dur.

Ferrao, parmi une nuée de rivaux

Le désir et l’habileté d’un Joselito presque sans précédent dans la dernière ligne droite du parcours ont stimulé le Barça et les arbitres sont revenus faire les leurs, ignorant les mains de Dani Saldise dans leur région qui a indigné le banc et l’ensemble des Palaos.

L’Inter avait le ballon et deux fautes à domicile consécutives ont porté le score à 4-2 avec 3:51 de temps. Et ils pourraient pardonner à Ferrao le cinquième. Là, la lampe de visite trembla et s’est présenté son grand “génie”, le futur Barça Pito, pour signer un 2-3 sensationnel faire demi-tour et mettre le premier point sur le chemin de Torrejón.

Plus tard, Cecilio et Pola ont été condamnés à une porte vide lorsque Daniel a joué de « cinq » pour la finale 2-5. Oui, les arbitres se sont trompés… mais à ce jour L’Inter est supérieur à un Barça forcé de gagner le dimanche.