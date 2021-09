L’interception du scintillement des puces de Trevor Lawrence a été un beau désastre

in

Trevor Lawrence a eu plusieurs moments de «bienvenue dans la NFL» au début de sa saison recrue avec les Jaguars de Jacksonville. Le choix général n ° 1 découvre que la vie avec une équipe des Jags qui reste l’une des pires de la NFL est un peu plus difficile que ce qu’il a vécu à Clemson.

Les Jaguars ont affronté les Cardinals de l’Arizona invaincus dimanche, et pendant un moment, il a semblé que Lawrence avait enfin la chance dont il avait besoin pour remporter sa première victoire dans la NFL. Les Jags ont marqué un touché ridicule de 109 verges sur un placement raté par l’Arizona pour prendre les devants au buzzer à la mi-temps. Jacksonville a conservé la tête jusqu’à la fin du troisième quart jusqu’à ce que tout s’effondre.

Avec moins d’une minute restant le troisième et détenant une avance de deux points, Jacksonville est allé chercher un scintillement aux puces. Lawrence a récupéré le ballon de son porteur de ballon et l’a poussé vers le bas du terrain pour éviter la ruée vers la passe venant en sens inverse. Il a atterri entre les mains du demi défensif des Cardinals Byron Murphy, qui l’a ramené à la maison pour un touché.

Vous pouvez regarder la pièce ici :

Les Jags n’ont plus jamais mené et sont finalement tombés aux mains des Cardinals, 31-19. Jacksonville a une fiche de 0-3 à l’ère Urban Meyer et Trevor Lawrence.

C’est une pièce moche pour Lawrence, c’est sûr. Il lance maintenant plusieurs interceptions dans les trois matchs qu’il a commencés dans la NFL. La bonne nouvelle pour Lawrence est que Peyton Manning et Troy Aikman ont chacun lancé plusieurs choix lors de leurs trois premiers matchs de la NFL. Les fans de Jacksonville peuvent être encouragés par le fait que Lawrence continue de lancer le terrain et continue de tester les limites de ce qu’il peut s’en tirer dans la NFL.

Lawrence était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de quart-arrière de l’histoire récente du repêchage de la NFL, mais il était toujours trop difficile de s’attendre à ce qu’il redresse la franchise la première année. Jusqu’à présent, la décision des Jags d’embaucher Meyer ressemble à un désastre, et il est clair que le reste de l’équipe doit être constitué pour mettre Lawrence en mesure de réussir.

Il y aura des jours meilleurs devant Lawrence parce qu’il est trop talentueux pour qu’il n’y en ait pas, mais le début de sa saison recrue a été un rappel qui donne à réfléchir que même les espoirs QB d’élite prennent du temps à se développer, surtout lorsqu’ils font partie d’équipes terribles. Pour aussi rude que Lawrence ait semblé, les autres recrues Justin Fields et Zach Wilson n’avaient pas l’air mieux lors de la semaine 3 lors de leurs départs.

Lawrence a terminé le match 22 sur 34 pour 219 verges, un touché, deux interceptions et deux échappés perdus. Il ne peut que monter d’ici.