L’interception pour surveiller des données personnelles piratées à la recherche de “ extrémistes dangereux ” ⋆ .

The Intercept se livre maintenant à la même conduite que le journal a été fondé pour rejeter.

Mardi, l’un des fondateurs de la publication, Glenn Greenwald, qui a démissionné l’automne dernier après que son propre journal ait refusé de lui permettre de critiquer Hunter Biden, a publié un e-mail aux abonnés dans lequel ses rédacteurs se vantent de leur surveillance des utilisateurs conservateurs des médias sociaux.

“The Intercept a été fondé pendant l’histoire de Snowden pour défendre les droits à la vie privée et s’opposer à l’état de sécurité”, a tweeté Greenwald. «Maintenant, les hacks libéraux de la DNC qui la« modifient »se vantent d’avoir obtenu des données personnelles des utilisateurs de Gab et les trient, faisant le travail du FBI pour trouver des« extrémistes ».»

Greenwald a lancé The Intercept en 2014 après avoir brisé l’histoire du lanceur d’alerte d’Edward Snowden détaillant la surveillance américaine des citoyens américains alors qu’il travaillait au Guardian en 2013. Greenwald a démissionné de la publication qu’il avait fondée en octobre lorsque, au plus fort de la campagne présidentielle américaine, les rédacteurs en chef a refusé de publier les critiques de Greenwald sur le candidat démocrate de l’époque Joe Biden et les conflits d’intérêts potentiellement criminels de la famille.

«Les rédacteurs en chef de l’Intercept, en violation de mon droit contractuel à la liberté éditoriale, ont censuré un article que j’ai écrit cette semaine, refusant de le publier à moins que je ne supprime toutes les sections critiques du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, le candidat soutenu avec véhémence par tout New-York. éditeurs d’Intercept fondés impliqués dans cet effort de suppression »a écrit Greenwald dans une chronique Substack. «L’article censuré, basé sur des courriels et des témoignages récemment révélés, a soulevé des questions critiques sur la conduite de Biden.»

Greenwald a expliqué que les éditeurs d’Intercept sont allés jusqu’à refuser à Greenwald la liberté de publier le contenu avec n’importe quelle autre publication. Ils ont également, dit-il, décliné son offre de réfuter ses affirmations avec un article de leurs propres affirmations contestant les affirmations de Greenwald et de permettre aux lecteurs de décider avec qui ils étaient d’accord.