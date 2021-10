L’Intercity fait son entrée sur le marché boursier espagnol

29/10/2021 à 12:24 CEST

.

football espagnol a atteint les bourses pour la première fois avec le début de la cotation de l’Intercity de San Juan (Alicante), Deuxième club RFEF, dans le Croissance BME, le marché des entreprises en croissance Dans lequel il a débuté ce vendredi à 1,20 euro par action, valorisé à 5,56 millions d’euros.

Un club né en 2017, qui a enchaîné trois promotions en quatre saisons et a pour ambition de continuer à se développer dans le football professionnel, est également un pionnier dans l’entrée sur les marchés, ce qui ce n’était pas arrivé jusqu’à présent dans le football espagnol. « On a l’impression d’être des footballeurs qui vont disputer un play-off de promotion », a révélé son président, Salvador Marti, dans les instants avant la sonnerie de la cloche dans le Bourse de Madrid, où il a décrit l’opération comme « une mise à niveau en termes de transparence » et « une nouvelle voie pour les actionnaires et les fans de football ».

Avec un prix de souscription initial de 1,20 euro par action, ce qui suppose une évaluation globale de l’ensemble en 5,56 millions d’euros et la distinctive ‘City’, l’équipe d’Alicante permet à tout investisseur de participer à son capital à partir de ce vendredi. « Le club est créé dans le but de grandir sans s’endetter. Nous pensons que le capital est beaucoup moins cher que la dette et génère moins de risques », s’est défendu le président d’Intercity, qui compte parmi ses conseillers l’ancien footballeur de l’Atlético de Madrid et l’équipe espagnole. Juanfran Torres.

Son prochain défi est d’obtenir le promotion à la première RFEF, dernière étape avant d’accéder au football professionnel, et ils n’excluent pas d’investir dans les infrastructures. « En fonction du financement que nous obtenons en bourse, nous voulons construire un stade que nous possédons et une ville sportive », a déclaré Martí.

La nouvelle ‘signature’ de BME Growth

Depuis ce vendredi, le groupe Alicante fait partie des valeurs cotées sur BME Growth, un marché anciennement appelé Alternative Stock Market (MAB), destiné à faciliter le saut sur les marchés des petites et moyennes entreprises pour lequel le marché continu est très éloigné. « Il s’adresse aux entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur, dans lesquelles les exigences et le coût sont beaucoup plus abordables. Il essaie de motiver les entreprises à franchir le pas qui leur permet d’obtenir un plus grande et générer plus d’emplois et de croissance », Joaquín Robles, analyste de la société de marchés XTB, a expliqué à ..

L’intérêt de ce marché est qu’il permet aux entreprises d’obtenir « financement et liquidité » de manière plus simple, tout en donnant de la visibilité à votre entreprise, même si cela demande aussi un effort de transparence, moindre que les entreprises qui sont cotées sur le marché continu. « Pour une petite entreprise, cela vous offre de la liquidité, vos investisseurs pourront acheter directement sur le marché sans avoir à chercher des acheteurs à l’extérieur. De la visibilité également, car de nombreuses personnes peuvent voir vos comptes, connaître votre entreprise et investir en vous sans négocier unilatéralement. Et en même temps, cela vous donne une évaluation : vous faites évaluer votre entreprise à tout moment », a détaillé Robles.

Les clubs cotés, quelque chose de commun dans le football européen

L’Intercity ouvre en Espagne un chemin inexploré, mais commun dans d’autres grandes ligues européennes, comme la Premier League anglaise, la Bundesliga allemande, la Ligue 1 française, la Serie A italienne ou la Ligue portugaise. Des clubs comme lui Manchester United, le Borussia Dortmund, la Juventus, l’Olympique de Lyon, Benfica ou encore l’Ajax sont répertoriés. « L’Espagne était une anomalie, des pays des cinq ligues majeures, c’est le seul qui n’a pas de club répertorié. Maintenant, nous en avons un, même si ce n’est pas dans le football professionnel. Et l’Espagne est un pays de plus que intéressant, en raison de l’excellent contrôle financier exercé par LaLiga », a déclaré à . Luis García, directeur des investissements de Mapfre AM.

Des doutes sur l’effet d’appel

L’introduction en bourse d’Intercity pose la question de savoir si d’autres clubs espagnols suivront leur chemin. Son président a été convaincu. « Je ne pense pas, je suis sûr que c’est une affaire qui prendra de moins en moins de temps. Les partenaires et actionnaires en veulent de plus en plus transparence et c’est une façon de financer tous les clubs de football « , s’est défendu Martí. Cependant, les spécialistes consultés par . le voient comme compliqué. » Le football a des structures actionnariales complexes et c’est une affaire dans laquelle c’est difficile d’être rentable », a déclaré Joaquín Robles, analyste chez XTB, qui juge peu probable qu’il y ait un effet d’appel.

Le cas d’Intercity, pour le spécialiste, a la particularité d’être un club de création récente, il est donc « beaucoup plus sain » et cela « a grandement facilité l’accès » au marché.