L’interdiction allemande de voyager au Royaume-Uni sur Omicron est une «perte de temps», selon le meilleur expert de Covid | Politique | Des nouvelles

Le ministre allemand de la Santé a mis en garde contre une « cinquième vague massive » de Covid en raison de la variante Omicron plus transmissible. En conséquence, le pays a décidé de resserrer les restrictions sur les voyages en provenance du Royaume-Uni dans le but de freiner la propagation de la variante.

À partir de dimanche, il est interdit aux touristes britanniques de se rendre en Allemagne, seuls les citoyens et résidents allemands, leurs partenaires et leurs enfants, et les passagers en transit sont autorisés à entrer en provenance du Royaume-Uni.

Toute personne entrant en Allemagne depuis la Grande-Bretagne aura besoin d’un test PCR négatif et devra être mise en quarantaine pendant 14 jours, quel que soit son statut vaccinal.

L’institut allemand Robert Koch a également classé le Royaume-Uni comme un domaine de préoccupation pour les variantes de virus, c’est le niveau de risque Covid le plus élevé, en raison du pic de cas d’Omicron en Grande-Bretagne

L’institut, une agence du gouvernement fédéral allemand, a déclaré que les restrictions pourraient durer au moins jusqu’au 3 janvier.

Le professeur Christina Pagel, directrice de l’Unité de recherche opérationnelle clinique à l’UCL, a démenti l’interdiction de voyager imposée aux Britanniques par l’Allemagne.

Elle a déclaré sur Twitter que les nouvelles mesures étaient une « perte de temps totale » et a exhorté l’Allemagne à se concentrer plutôt sur la transmission nationale de Covid.

Le professeur a ajouté : » Plus tôt les pays européens se rendront compte qu’ils n’ont que quelques semaines de retard sur le Royaume-Uni et s’occuperont de la transmission nationale, mieux ce sera pour eux. «

Cela survient après que le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a déclaré vendredi que le pays « doit se préparer à un défi que nous n’avons pas encore relevé sous cette forme » en raison d’Omicron.

Il a déclaré que bien qu’Omicron puisse être plus doux que d’autres variantes, cela pourrait « maintenir les décès à un faible niveau pendant deux à trois semaines, avant que la croissance du virus ne ronge cet avantage ».

L’Allemagne a réimposé des restrictions sanitaires à la suite d’un nombre élevé de cas, interdisant aux personnes non vaccinées de se rendre dans les restaurants et le commerce non essentiel.

Le gouvernement a également passé une commande anticipée de 80 millions de doses de vaccins spécifiques à l’omicron en cours de développement par Pfizer et BioNTech.

La France a également imposé une interdiction de voyager au Royaume-Uni, son gouvernement affirmant que les voyageurs entrants auraient besoin « d’une raison essentielle pour se rendre ou venir du Royaume-Uni, à la fois pour les personnes non vaccinées et vaccinées ».

Ils ont ajouté que les Britanniques « ne peuvent pas voyager pour des raisons touristiques ou professionnelles », ajoutant que le gouvernement britannique avait lui-même déclaré que le Royaume-Uni ferait face à « un raz-de-marée » de nouvelles infections alimentées par la variante Omicron.

La France avait donc « choisi de rétablir la nécessité d’un motif essentiel pour voyager depuis et vers le Royaume-Uni », a-t-il précisé.

Samedi, le Royaume-Uni a enregistré 90 418 autres cas de Covid et 125 décès dans les 28 jours suivant un test positif.

Le groupe de scientifiques SPI-MO du gouvernement, qui relève du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), a averti qu’il y a maintenant des centaines de milliers d’infections chaque jour.

Le SAGE a exhorté le gouvernement à réintroduire « des mesures plus strictes … très bientôt ».

Le procès-verbal de sa réunion de jeudi indiquait : « Le moment choisi pour de telles mesures est crucial.

« Retarder jusqu’en 2022 réduirait considérablement l’efficacité de telles interventions et rendrait moins probable qu’elles empêchent une pression considérable sur les établissements de santé et de soins. »