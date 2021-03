Xiaomi est susceptible de gagner un renversement complet de l’interdiction.

Plus tôt cette année, Xiaomi a été soumise à de nouvelles restrictions par l’administration sortante Trump. La société aurait fait partie de «l’armée communiste chinoise», et ces restrictions interdisaient aux entreprises américaines d’y investir.

Xiaomi a immédiatement décidé de contester l’interdiction, et les efforts de l’entreprise ont maintenant porté leurs fruits.

Bloomberg a rendu compte de l’issue de l’affaire, en disant:

Le juge de district américain Rudolph Contreras a mis un terme temporaire à l’interdiction, se rangeant du côté de Xiaomi dans un procès qui a fait valoir que le mouvement était « arbitraire et capricieux » et a privé l’entreprise de ses droits à une procédure régulière. Contreras a déclaré que Xiaomi était susceptible de gagner une annulation complète de l’interdiction au fur et à mesure que le litige se déroulait et a émis une injonction initiale pour empêcher l’entreprise de subir un «préjudice irréparable».