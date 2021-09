L’interdiction de la Chine sur les crypto-actifs oblige le pool minier Huobi à faire tourner 100 000 Bitcoins

in

La répression chinoise des activités minières a suscité de nombreuses décisions et actions. De nombreux mineurs se dirigent déjà vers les États-Unis, le nouveau hub minier, pour poursuivre leurs opérations. Récemment, la NDRC (National Development and Reform Commission) en Chine a saisi plus de 10 000 plates-formes minières en Mongolie intérieure.

Le rapport a même révélé que l’opération est la 45e fois que le chien de garde la réalise. Compte tenu des pertes subies par les mineurs à la suite de ces incidents, de nombreuses entreprises avant-gardistes protègent leurs intérêts.

Une de ces entreprises qui prend des mesures proactives est Huobi Global, un échange de cryptage avec des millions d’utilisateurs, y compris des citoyens chinois. La première mesure prise par l’entreprise a été de restreindre les citoyens chinois sur sa plate-forme.

Lecture connexe | Nouveau sur Bitcoin? Apprenez à échanger des crypto-monnaies avec le cours de trading NewsBTC

Désormais, les résidents de Chine continentale ne peuvent plus accéder à la plateforme. En conséquence, Huobi Global déplace actuellement des fonds pour répondre aux besoins de retraite des clients. De plus, il prévoit d’arrêter progressivement tous les comptes chinois jusqu’au 31 décembre.

Les mineurs déplacent Bitcoin pour répondre aux besoins de retrait

Huobi Global se classe huitième parmi les plus grands groupes Bitcoin. Cependant, maintenant qu’ils ont restreint les citoyens chinois, les mineurs doivent déplacer leurs fonds d’une valeur de 4,21 milliards de dollars pour répondre aux besoins de retrait.

Bitcoin récupère maintenant progressivement ses pertes précédentes | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Mis à part ce mouvement de fonds Bitcoin, il y a eu des mouvements massifs des portefeuilles Ethereum le 26 septembre, s’élevant à 800 000 ETH ou 2,29 milliards de dollars ETH baleines.

Lecture connexe | Le mineur rembourse la somme géante de 7 626 Ethereum envoyée par erreur par Bitfinex

La répression du gouvernement chinois fait des ravages dans de nombreux groupes car de nombreux échanges n’autorisent plus les nouveaux entrants. Le Huobi Global Exchange fait partie des bourses affectées par ce développement.

Image vedette de Pexels – Graphiques TradingView