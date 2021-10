L’interdiction de la crypto en Chine est-elle une aubaine pour la décentralisation ?

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Dans la foulée de la récente répression de la crypto-monnaie en Chine, les bourses traditionnelles de crypto-monnaie commencent à se retirer rapidement de l’un de leurs plus grands marchés.

Les banques et les passerelles de paiement doivent également cesser de fournir des services aux échanges de crypto-monnaie en Chine. Cependant, les nouvelles réglementations de Pékin ne concernent que les échanges centralisés (CEX), c’est-à-dire les plates-formes contrôlées par une seule entité ou entreprise comme Binance, Huobi ou KuCoin.

Les échanges décentralisés (DEX), ou ces plates-formes sans entité de contrôle unique, continuent de négocier.

Pendant des années, les passionnés de crypto ont vanté les avantages de la décentralisation, en particulier la résistance à la censure, la gouvernance distribuée et les bénéfices partagés, tout en laissant leurs avoirs sur les CEX.

En 2017, Bancor a lancé le tout premier « teneur de marché automatisé » et, avec lui, a défini une vision pour l’avenir du commerce décentralisé et de la fourniture de liquidités. Peu de temps après la mise en ligne de cette plate-forme, les analystes ont commencé à spéculer que les DEX dépasseraient bientôt les échanges centralisés en termes de volume de transactions.

Cependant, les premières années de trading décentralisé ont été entravées par un manque de liquidité et un glissement important sur les transactions d’actifs même populaires comme Ethereum. Cela signifiait que les gros carnets de commandes et la liquidité alléchante des CEX étaient trop attrayants pour que les commerçants se lancent dans DeFi.

Tout cela a changé au cours de «l’été DeFi» de 2020, lorsque des centaines de millions de dollars se sont accumulés dans des DEX tels que Uniswap et Bancor, dépassant souvent les liquidités observées sur les plates-formes centralisées. Le volume des échanges sur les DEX n’a ​​cessé de croître depuis, mais les événements récents suggèrent que davantage d’utilisateurs et le volume des échanges trouveront bientôt leur chemin vers les DEX.

Le vendredi 24 septembre 2021, la Banque populaire de Chine (PBOC) – qui exerce un contrôle réglementaire sur l’un des plus grands marchés de crypto-monnaie au monde – a déclaré que toutes les transactions de crypto-monnaie sont des “activités financières illégales”, ajoutant que l’industrie de la crypto “met gravement en danger la sécurité des biens des personnes.

La nouvelle a déclenché de manière prévisible une vente massive de panique de Bitcoin, mais peu de temps après, les investisseurs ont tourné leur attention vers les actifs décentralisés – notamment les jetons DEX – en prévision d’une augmentation des échanges DEX à la suite de l’interdiction de la Chine.

Le changement rapide de sentiment pourrait marquer un tournant pour les pionniers de la crypto-monnaie qui présentent la décentralisation comme l’avenir de la finance.

Depuis la fin de la semaine dernière, les protocoles de trading décentralisés ont commencé à connaître des augmentations spectaculaires de l’activité de trading. dYdX, par exemple, a enregistré un volume de transactions de 4,3 milliards de dollars sur la période de 24 heures entre le 26 et le 27 septembre 2021, devançant Coinbase de 15 %.

Les plus grands DEX sont désormais prêts à accueillir des flottes de nouveaux utilisateurs de crypto qui cherchent à contourner les réglementations chinoises. Les investisseurs hors de Chine, prenant note du changement rapide des échanges traditionnels ces derniers jours, ont clairement saisi l’opportunité.

Le token UNI d’Uniswap a grimpé de 32% aux nouvelles de vendredi, tandis que son petit cousin Sushiswap a augmenté de 20%. Uniswap flirte maintenant avec une cassure par rapport à sa moyenne sur quatre semaines, tandis que BNT – le jeton natif de Bancor – a augmenté de près de 10% et a connu une force considérable depuis vendredi, semblant prêt pour une cassure majeure. Cela contraste avec la plate-forme centralisée Huobi, autrefois populaire en Chine, en baisse de 40% la semaine dernière.

Pendant ce temps, Bancor a révélé son intention de lancer une nouvelle version de son protocole, Bancor V3. Bien que les fonctionnalités spécifiques de sa V3 n’aient pas encore été annoncées, les développeurs ont indiqué que la nouvelle version introduira un nouveau mécanisme pour maximiser les retours des fournisseurs de liquidités et augmenter le volume des transactions sur le réseau.

Bancor a innové en 2020 avec la solution unique permettant aux utilisateurs de gagner un rendement sur des jetons volatils sans risque de «perte impermanente» – une épine parmi les roses pour les utilisateurs de DeFi. Avec la sortie tant attendue de la V3 à l’horizon, une flambée des prix du BNT n’est pas hors de question.

Parmi les autres jetons DEX natifs à surveiller dans les semaines à venir, citons ceux de Curve (CRV), un endroit populaire pour échanger et miser des pièces stables, 1inch (1INCH), le principal agrégateur DEX et 0x (ZRX). Pour sa part, Curve a connu une augmentation de son activité suite à son extension aux solutions de mise à l’échelle de la couche 2 Ethereum et aux chaînes de blocs concurrentes de la couche 1 comme Avalanche et Fantom.

La répression chinoise va-t-elle enfin stimuler le retournement centralisé-décentralisé tant attendu ? Le succès de dYdX au cours des derniers jours, couplé à l’accumulation rapide d’actifs DEX, suggère que le trading crypto traditionnel pourrait subir sa plus grande refonte à ce jour.

Simon Hammerschlag est un conseiller technologique et financier travaillant à la pointe de la fintech et de la crypto-monnaie. Il est co-fondateur de HAT Partners (Hammerschlag, Alter et Tulsen), une organisation qui aide les clients basés en Asie à naviguer et à investir dans les nouvelles technologies.

