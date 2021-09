in

« Après l’interdiction de la cryptographie, la prochaine étape logique pour la dictature chinoise est d’interdire les espèces et tous les yuans non numériques. Ensuite, tout l’argent est électronique, traçable et contrôlé de manière centralisée.

Sortez des sentiers battus et vos économies pourraient disparaître.

C’est un avenir sombre et dystopique. Mais je soupçonne fortement que cela s’en vient.

Nous, aux États-Unis et dans le reste du monde libre, devons nous garder d’une telle chose ici. »