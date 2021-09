L’interdiction de la crypto et du bitcoin (BTC) en Chine est toujours aussi terrible !

in

Règles et réglementations supplémentaires imposées pour l’industrie de la cryptographie en Chine.

Même le commerce de crypto-monnaie off-shore devient maintenant illégal.

La gestion judiciaire de la Chine se compose de plusieurs organes, désormais responsables de ces nouvelles réglementations.

L’adaptation des réglementations cryptographiques entre les différents pays du monde devient sévère au fil des jours. Ces règles et réglementations ne sont pas seulement une menace pour les échanges cryptographiques seuls, mais pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

Au milieu de tout cela, les pires facteurs de nos jours rendent les réglementations déjà existantes encore plus agressives. En ces termes, la Chine a récemment imposé certaines réglementations à ses réglementations cryptographiques déjà en vigueur. Malgré ces nouvelles réglementations, il semble qu’il n’y aurait pas d’avenir pour l’industrie de la cryptographie dans le pays. En outre, il est bien connu que la Chine a adopté de telles réglementations depuis 2013, sur Bitcoin (BTC).

Le nouveau règlement

Le 24 septembre, la Chine annonce officiellement certaines nouvelles réglementations supplémentaires et entrant en vigueur immédiatement pour l’industrie de la cryptographie. Cependant, il semble que ces nouvelles réglementations supplémentaires soient bien pires que celles déjà existantes et les réglementations précédentes.

Malgré cela, la Banque populaire de Chine (PBoC) est l’un des principaux membres du conseil d’administration pour imposer ces réglementations.

En conséquence, l’avis officiel qui a été publié le 24 septembre stipule que toutes les banques et autres entreprises fournissant des services financiers doivent cesser immédiatement tous leurs services liés au trading de crypto, à la conversion de fiat en crypto, de crypto en fiat et de crypto en crypto, etc.

De plus, toute personne qui se livre au commerce de crypto avec des échanges de crypto off-shore, mais qui vit actuellement en Chine est également désormais illégale et contraire à la loi.

Agences responsables des nouvelles réglementations

Cependant, il est bien connu que ces nouvelles implémentations et réglementations se font au fur et à mesure que de nombreux membres réfléchissent ensemble. En dehors de la PBoC, il existe près d’une dizaine d’agences gouvernementales réunies.

D’autre part, les principales agences impliquées dans ces nouvelles réglementations sont l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), le Bureau de la sécurité publique (PSB), le Parquet populaire suprême (SPP) et la Cour populaire suprême (SPC).

Malgré tout cela, il est assez évident que la Chine cible désormais les aspects criminels de l’industrie de la cryptographie.

Au contraire, il est bien connu que les entités judiciaires et légales, les entités civiles et les entités répressives sont à égalité avec ces nouvelles réglementations.