L’interdiction de la cryptographie en Chine est considérée comme une opportunité d’achat pour les investisseurs avec des entrées de 95 millions de dollars dans les actifs numériques: rapport

Les actifs numériques, notamment Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana et d’autres, ont enregistré des entrées d’une valeur de 95 millions de dollars la semaine dernière, portant le total des entrées au cours des six dernières semaines à 320 millions de dollars. Cela suggérait que les récents vents contraires pour les actifs numériques, y compris l’interdiction par la Chine des crypto-monnaies, étaient considérés comme des opportunités d’achat par les investisseurs, a déclaré la société de gestion d’actifs numériques CoinShares dans son rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques.

La banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, dans un communiqué du 15 septembre (et publié en ligne la semaine dernière), avait annoncé une interdiction de toutes les transactions cryptographiques en Chine, interdisant effectivement les cryptos, y compris Bitcoin. En conséquence, plusieurs crypto-monnaies ont vu leurs prix baisser, y compris Bitcoin.

Peut-être en conséquence, “Bitcoin a connu les plus gros afflux de tous les produits d’investissement, totalisant 50 millions de dollars, bien qu’il ait subi le plus gros du sentiment négatif des investisseurs au cours des deux derniers trimestres”, note le rapport. Ethereum a suivi Bitcoin avec des entrées totalisant 29 millions de dollars la semaine dernière. “Le sentiment est resté relativement soutenu pour Ethereum à mesure que le montant misé sur Eth2.0 progresse. Selon nos estimations, 6,6% d’Ethereum est jalonné d’Eth2.0, avec une croissance du jalonnement essentielle pour le sentiment des investisseurs, car les investisseurs le considèrent comme une alternative environnementale potentielle aux autres actifs numériques de preuve de participation. Coinshares noté.

En termes d’actifs sous gestion (AuM), Solana et Polkadot ont continué d’enregistrer des entrées démesurées de 3,9 millions de dollars et 2,4 millions de dollars, représentant respectivement 4,5% et 3,2% des encours. Bitcoin et Ethereum détenaient les parts les plus importantes d’une valeur respective de 35 584 millions de dollars et de 12 987 millions de dollars dans le total des actifs sous gestion d’une valeur de 52 646 millions de dollars de tous les actifs numériques.

La semaine précédente, le concurrent d’Etherum, Solana, était l’actif numérique préféré des investisseurs du monde entier. La crypto-monnaie a attiré 49,4 millions de dollars – 86,4% des entrées totales d’une valeur de 57,2 millions de dollars au cours de la semaine dans différents actifs numériques. Le rapport hebdomadaire de CoinShares résume les entrées et sorties d’investissement dans les ETP, les fonds communs de placement et les fiducies OTC populaires faisant référence à Bitcoin, Ether et autres actifs numériques.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur/rapport respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

