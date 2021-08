Minage de Bitcoin

L’interdiction de l’extraction de crypto en Iran sera levée à la fin du mois prochain

L’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie imposée par le ministère de l’Industrie, des Mines et du Commerce sera levée le 22 septembre, a annoncé la société d’État Iran Power Generation, Distribution and Transmission Company (Tavanir).

En mai, l’ancien président Hassan Rouhani a interdit l’exploitation de crypto-monnaies jusqu’à la fin de l’été afin d’alléger la pression sur le réseau électrique national pendant l’été et d’éviter les pannes d’électricité.

À l’époque, les responsables ont blâmé les mineurs de crypto pour les pénuries d’électricité, tandis que les participants de l’industrie ont déclaré que la part des mineurs légaux dans la consommation totale d’électricité était maigre.

Maintenant, on s’attend à ce que la consommation d’électricité diminue d’ici la fin de l’été, car ces mineurs légaux de monnaie numérique pourront reprendre leurs activités, a déclaré Mostafa Rajabi Mashhadi, porte-parole du principal service public.

Au cours de l’été 2019, le gouvernement a annoncé qu’il légaliserait l’extraction de crypto-monnaie. Les mineurs devaient obtenir des licences et payer leurs factures d’électricité sur la base des tarifs d’exportation. 30 unités d’extraction de crypto ont reçu des licences du ministère.

Cependant, les mineurs sans licence utiliseraient près de 2 000 à 3 000 MW par jour et, selon Tavanir, plus de 212 373 équipements miniers ont été saisis au cours des 12 derniers mois.

Le ministre de l’Énergie a révisé les régulateurs en avril, facturant 16 574 rials (0,39 $) pour un kilowattheure. Le tarif, qui est quatre fois supérieur aux 4 800 rails précédents (0,11 $) pour un kilowattheure, est réduit de moitié lorsque la consommation des ménages est faible et que le réseau n’est pas sous pression.

