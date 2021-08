L’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie en Iran sera levée

in

La compagnie d’électricité d’État iranienne vient de partager de bonnes nouvelles pour ses mineurs locaux de crypto-monnaie, annonçant que l’interdiction de l’exploitation minière devrait être levée en septembre. La société iranienne de production, de distribution et de transmission d’électricité (Tavanir) avait précédemment interdit l’exploitation minière à travers le pays plus tôt cette année en mai. Le pays ayant du mal à distribuer l’électricité, un consommateur aussi massif que l’industrie minière a dû interrompre toutes ses opérations.

Même le gouvernement du pays a blâmé l’exploitation minière, mais aussi l’été exceptionnellement chaud. Les grandes quantités d’énergie électrique qui ont été dépensées pour accueillir l’industrie minière et rendre les vagues de chaleur supportables ont causé des pannes d’électricité dans tout le pays, affectant non seulement les maisons, mais aussi les entreprises et même les services publics.

Heureusement, Tavanir prédit que la situation s’améliorera lentement et que l’interdiction d’exploitation minière devrait être levée avant le 22 septembre.

L’Iran est un acteur majeur sur la scène du minage de crypto

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l’extraction de crypto-monnaie est un énorme consommateur d’électricité, nécessitant une grande puissance de calcul pour résoudre des équations mathématiques compliquées. Ce faisant, les ordinateurs traitent des transactions et « résolvent » des blocs qui, assemblés par ordre chronologique, constituent la chaîne de blocs.

La crypto la plus populaire pour l’exploitation minière est, bien sûr, Bitcoin (BTC / USD). Cependant, Bitcoin est également le plus gros consommateur, c’est aussi pourquoi la société de voitures électriques Tesla a abandonné les paiements cryptographiques, pour protester contre le fait que l’exploitation minière BTC est si mauvaise pour l’environnement.

Mais, l’activité minière est toujours bonne pour l’Iran, car le pays a gagné des centaines de millions de dollars grâce à l’extraction de crypto-monnaie. L’utilisation de crypto-monnaies lui a également permis de contourner les sanctions américaines de 2018, imposées par l’ancien président Donald Trump. Selon les statistiques, l’Iran est responsable d’environ 4,5% de l’extraction de crypto dans le monde, et il pourrait gravir un peu les échelons maintenant que la Chine sévit contre sa propre communauté minière.

Le pays a reconnu le potentiel de l’exploitation minière et, en 2019, le gouvernement iranien a créé des licences minières, où les mineurs obtiennent l’autorisation d’exploiter mais doivent payer une taxe sur l’électricité plus élevée. En plus de cela, ils doivent également vendre leurs pièces extraites à la banque centrale d’Iran. Pendant ce temps, le pays a réprimé toutes les activités minières illégales, y compris les opérations menées par les mosquées, qui ont de l’électricité gratuite.

