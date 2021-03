L’interdiction de Pestily était-elle une erreur? YouTuber demande de l’aide sur Twitter!

YouTuber Pestily a vu sa chaîne interdite par la plate-forme, le laissant ainsi que les fans aussi confus les uns que les autres.

Avec plus de 400 000 abonnés, ainsi que près d’un million d’abonnés Twitch, Pestily crée du contenu largement axé sur Escape From Tarkov.

Les fans ont donc été surpris lorsqu’ils ont été confrontés à une « erreur 404 » en essayant d’accéder à sa chaîne YouTube. Apparemment cependant, Pestily était tout aussi choqué qu’eux.

toujours via la chaîne Kikkapest sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=FkrgqiV9e80&t=11s)

Pestily a été banni de YouTube

S’adressant à Twitter, il a partagé la nouvelle de son interdiction en publiant le courriel de notification qu’il a reçu: «Ok, ma chaîne YouTube principale vient d’être supprimée? Aucun avertissement, jamais eu de problèmes. Veuillez aider @YouTube #YouTube s’il vous plaît aider à attirer leur attention tout le monde. «

L’image ajoutée montrait un message de YouTube, l’avertissant que sa chaîne avait été interdite. «Nous avons examiné votre contenu et constaté des violations graves ou répétées du règlement de notre communauté. Pour cette raison, nous avons supprimé votre chaîne de YouTube », lisez le texte.

La notification citait «le spam, les escroqueries ou le contenu commercialement trompeur» comme raison de l’interdiction.

Cependant, les fans de Pestily ne peuvent trouver aucun contenu correspondant à la description.

Était-ce une erreur?

Il semble que Pestily soit banni de YouTube pourrait être une erreur de la part de la plate-forme. En réponse à son appel à l’aide, YouTube a répondu sur Twitter, l’écriture: «Merci d’avoir porté ceci à notre attention – nous le transmettons à la bonne équipe pour examen. Nous vous recontacterons une fois que nous en saurons plus. Merci de votre patience pendant que nous examinons cette question. »

Le plus convaincant que l’interdiction ait pu être un accident, et potentiellement rectifiée, est la réponse de Ryan Wyatt, responsable des jeux et du commerce pour YouTube: «L’équipe TeamYouTube est là-dessus. Merci de nous l’avoir signalé », a-t-il tweeté.

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact: Baizhu sera-t-il jouable? Rumeurs sur la date de sortie de la bannière