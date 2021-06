L’interdiction de voyager de Nicola Sturgeon est laissée en lambeaux alors que la police admet qu’elle est « impossible » à appliquer | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé vendredi que tous les voyages non essentiels au départ de Manchester et de Salford seraient interdits en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. Cela a provoqué la colère du maire de Manchester Andy Burnham ce week-end, qui a déclaré que cette décision était disproportionnée et aurait dû être communiquée à son administration au préalable.

M. Burnham avait demandé une compensation au gouvernement écossais pour aider les entreprises locales touchées par la perte de réservations des Écossais qui s’attendaient à se rendre dans la région.

Mais le premier ministre a défendu sa décision et a suggéré aujourd’hui que M. Burnham cherchait à “générer une querelle” avec elle afin de se positionner dans une future course à la direction du parti travailliste.

En vertu des mesures, introduites en vertu du Règlement sur la protection de la santé (Coronavirus) 2021 à partir d’aujourd’hui, les Écossais pourraient être condamnés à une amende de 60 £ et jusqu’à un maximum de 960 £ s’ils enfreignent les règles à plusieurs reprises.

Des hauts responsables de la police écossaise ont exprimé ce soir de sérieuses inquiétudes quant à l’application des lois, en particulier en ce qui concerne le contrôle des voyageurs.

Une source policière de haut rang a déclaré que “la nature spécifique de la légalisation associée” à l’emplacement environnant rendrait son application presque “impossible”.

Ils ont ajouté: «Ces dernières restrictions sur les coronavirus ne sont plus ou moins pas du tout applicables, en particulier autour de la frontière.

«Les ministres peuvent adopter la législation qu’ils souhaitent, mais en ce qui concerne ces restrictions, nous n’allons guère l’appliquer à moins qu’il n’y ait un lien important ou des preuves d’un crime en cours.

« La mise en place physique de barrages routiers ou de points de contrôle n’est pas efficace. »

Sir Desmond Swayne, député de New Forest West, a déclaré : « Sommes-nous un seul royaume ou non ?

“Avoir des interdictions de voyager dans différentes parties du Royaume-Uni est quelque chose qui me met vraiment mal à l’aise.”

Le député conservateur a déclaré qu’il était “très regrettable” que les habitants de Manchester se retrouvent “interdits à court terme” d’Écosse.

Une source du gouvernement britannique a affirmé que le gouvernement écossais dirigé par le SNP “essayait d’attiser la division avec l’interdiction” et a ajouté: “Cela semble discriminatoire à l’égard des Anglais”.

Cllr John Leech, chef du groupe libéral-démocrate au conseil municipal de Manchester, a déclaré que l’interdiction était un “un peu absurde” alors que certaines parties de l’Écosse avaient des taux d’infection aussi élevés que certaines parties de l’Angleterre.

Les derniers chiffres de Public Health England (PHE) révèlent que les taux d’infection à coronavirus ont continué d’augmenter dans la plupart des parties de la ville, Salford enregistrant un taux de 336,9 cas pour 100 000 personnes au cours de la semaine se terminant le 14 juin, tout aussi élevé que Dundee en Écosse .

Dans l’ensemble du Grand Manchester, le taux d’infection est de 261,2 cas pour 100 000 habitants.

Cllr Leech a souligné : « Les restrictions ne feront aucune différence en termes de propagation de l’infection.

« Quelqu’un qui a été vacciné et qui suit toutes les directives sur la distanciation sociale ne devrait pas être tenu de rester à la maison.

« Mais il y a clairement des gens qui ont ouvertement enfreint les règles.

« Cela semble très injuste. J’imagine qu’il n’y aurait aucune application des restrictions car la police aura des questions plus urgentes à régler. »

Jamie Greene MSP, porte-parole de la justice conservatrice écossaise, a déclaré: «Les lois Covid du SNP deviennent de plus en plus confuses.

«Maintenant, nous voyons la police écossaise dire qu’elle ne sera apparemment même pas en mesure d’appliquer la dernière interdiction de voyager transfrontalier qui a été mise en vigueur par les ministres du SNP.

« Ce genre de manque de clarté sur la façon dont les règles liées à Covid fonctionneront réellement dans la pratique ne fait qu’éroder la confiance du public. »

Mme Sturgeon a déclaré à BBC News aujourd’hui: “Je me suis toujours bien entendu avec Andy Burnham et s’il veut avoir une conversation adulte, il n’a qu’à décrocher le téléphone.

“Mais si, comme je suppose que cela pourrait être le cas, il s’agit davantage de générer une querelle avec moi dans le cadre d’un positionnement dans un futur concours de direction travailliste, alors je ne suis pas intéressé.

“Nous avons tous un travail sérieux à faire en ce moment et je suis sérieux au sujet de ce travail d’une manière qui garde l’Écosse aussi sûre que possible.”

Répondant aux commentaires d’aujourd’hui, M. Burnham a déclaré: “Je trouve cela insultant, pas pour moi, mais pour les gens ici qui sont directement touchés par ce qu’elle a annoncé. Ce n’est pas seulement l’impact direct sur le Grand Manchester, c’est sur notre réputation en tant que ville .

“Si le premier ministre d’un pays se lève lors d’une conférence de presse et annonce que la deuxième ville du Royaume-Uni est soumise à une interdiction de voyager, cela a un impact.

“Les gens ailleurs en Europe, dans le monde, entendent cela. Ce n’est donc pas comme si c’était juste une sorte de chose plus localisée entre nous et l’Écosse, cela a un impact sur notre région urbaine.

“Je ne pense pas que nous ayons été traités avec le respect que nous méritons et je parle principalement là des habitants du Grand Manchester, pas de moi-même.”

Alan Speirs, chef de police adjoint de la police écossaise, a ajouté : « Notre approche tout au long de la pandémie n’a pas changé.

«Les agents dialogueront avec le public, expliqueront la législation et encourageront la conformité, mais n’hésiteront pas à utiliser l’application en dernier recours.

“Le chef de la police a déclaré publiquement à de nombreuses reprises que nous n’arrêterons pas régulièrement les véhicules ou n’érigerons pas de barrages routiers, et cela ne changera pas.”