L’interdiction de voyager imposée à Biden en Afrique du Sud n’arrêtera pas omicron

L’interdiction de voyager imposée par l’administration Biden à huit pays d’Afrique australe est entrée en vigueur lundi, mais cela ne fera probablement pas grand-chose pour éviter l’omicron, une nouvelle variante de Covid-19 à propagation rapide qui a été découverte dans la région la semaine dernière.

Les voyageurs d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi sont désormais interdits d’entrée aux États-Unis, et les citoyens américains et les résidents permanents en provenance de ces pays doivent présenter un test de coronavirus négatif avant de voyager. Des dizaines d’autres pays ont mis en place des mesures similaires restreignant les voyages en provenance de la région, en plus des exigences de quarantaine et de tests après l’arrivée pour leurs propres citoyens de retour.

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes lundi qu’il fonctionnait avec très peu d’informations lorsqu’il a émis l’interdiction, qui visait à faire gagner du temps à son administration pour évaluer comment se préparer à l’arrivée inévitable d’omicron aux États-Unis. Les scientifiques cherchent toujours à savoir si l’omicron est plus transmissible ou plus mortel que les variantes actuelles. Mais dans le cadre des efforts visant à stopper l’omicron, les Centers for Disease Control and Prevention ont renforcé leurs directives pour encourager tous les adultes américains à recevoir une dose de rappel d’un vaccin Covid-19.

« [W]Même si nous savons que les restrictions de voyage peuvent ralentir la propagation – elles ne peuvent pas l’empêcher. Nous devrons faire face à cette nouvelle menace », a tweeté Biden lundi.

Au contraire, l’interdiction peut retarder l’arrivée d’omicron d’une semaine ou deux. Mais à moins d’être couplées à des exigences strictes de quarantaine et de test pour tous les voyageurs, les interdictions de voyager liées aux coronavirus n’ont entraîné que des retards. Ces mesures ont été largement absentes de la riposte américaine à la pandémie jusqu’à présent, mais seraient à l’étude.

« [Bans] se sont généralement révélés assez inefficaces avec les variantes les plus infectieuses comme le delta, et ne feront donc probablement guère plus que ralentir la propagation de l’omicron – pas l’empêcher », a déclaré le Dr Chris Beyrer, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

L’interdiction a donc un potentiel de hausse limité. Il punit non seulement l’Afrique du Sud et le Botswana, qui n’ont pas tardé à alerter la communauté internationale sur l’omicron, mais aussi d’autres pays de la région qui ont souffert d’une distribution inéquitable des vaccins dans le monde. Et il se peut que l’interdiction soit trop étroite – et ait été mise en œuvre trop tard – pour retarder la propagation de l’omicron aux États-Unis : la variante se répandait en Europe au moins quelques jours avant sa découverte en Afrique du Sud. Les voyageurs européens ont ensuite été autorisés à entrer aux États-Unis – et, mardi, ils le sont toujours.

Les interdictions de voyager n’empêcheront probablement pas omicron d’entrer

Les chercheurs ont découvert que, si elles sont mises en œuvre correctement et au bon moment, les interdictions de voyager peuvent ralentir temporairement la propagation de Covid-19. Mais ils ne peuvent pas l’arrêter complètement.

Une étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) l’année dernière a révélé que les interdictions de voyager mises en place par l’administration Trump au début de 2020 n’étaient pas arrivées assez tôt pour empêcher le coronavirus d’arriver aux États-Unis.

Une autre étude du printemps 2020, publiée dans la revue Science, a révélé que les restrictions de voyage en Chine mises en œuvre juste après l’identification du virus à Wuhan n’ont ralenti sa propagation en interne que d’environ trois à cinq jours. L’étude a également indiqué que les restrictions de voyage internationales ont aidé à empêcher la propagation du virus dans le monde jusqu’à la mi-février, mais que la détection précoce, le lavage des mains, l’auto-isolement et la quarantaine des ménages étaient des mesures d’atténuation plus efficaces.

Nous ne savons pas encore si la dernière interdiction de voyager en provenance d’Afrique australe a été mise en œuvre suffisamment tôt pour retarder l’arrivée d’omicron aux États-Unis. Mais il peut aussi être trop étroit pour être réellement efficace.

Pour que les interdictions de voyager soient un outil utile pour ralentir la propagation de Covid-19, un pays doit fondamentalement tout mettre en œuvre : fermer ses frontières, exiger des tests avant un vol, appliquer une quarantaine obligatoire à l’arrivée pour tous les voyageurs (même le leur citoyens) et tester à nouveau cinq à sept jours plus tard, a déclaré le Dr David Hamer, professeur de santé mondiale à la Boston University School of Medicine.

« Mais si ce n’est pas très efficacement mis en œuvre, c’est probablement une perte de temps », a-t-il ajouté. Et contre les variantes de coronavirus hautement transmissibles comme le delta et peut-être l’omicron, il est encore moins susceptible d’être efficace.

À l’heure actuelle, les restrictions de voyage aux États-Unis sont loin d’être étanches. Les voyageurs internationaux ne sont tenus de fournir la preuve d’un test Covid-19 négatif effectué que dans les trois jours suivant leur vol s’ils sont complètement vaccinés, ou dans un délai d’un jour s’ils ne sont pas complètement vaccinés. (Les États-Unis envisageraient d’exiger de tous les voyageurs internationaux, quel que soit leur statut vaccinal, de passer le test dans la journée suivant leur voyage afin d’atténuer la propagation de l’omicron.)

Lundi, des passagers marchent depuis une tente de test Covid-19 à l’aéroport international OR Tambo près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Jérôme Delay/AP

De plus, l’omicron a déjà été détecté dans 12 pays supplémentaires qui ne sont pas couverts par l’interdiction, ce qui signifie que les voyageurs en provenance de ces pays pourraient toujours le propager. Nous savons maintenant qu’il était en Europe avant que l’Afrique du Sud ne détecte et signale son existence. Et les citoyens américains et les résidents permanents sont toujours autorisés à voyager depuis des pays interdits ; bien qu’ils doivent être testés à leur retour aux États-Unis, il est possible qu’ils soient en période d’incubation au moment du test. Si tel est le cas, leur infection n’apparaîtrait pas sur un test de coronavirus.

L’interdiction laisse donc un grand potentiel de propagation imminente d’omicron aux États-Unis, si ce n’est déjà fait. Il est possible que les scientifiques n’aient pas encore détecté la variante en raison des capacités de surveillance limitées mais en expansion rapide des Centers for Disease Control and Prevention. Cela pourrait signifier que l’interdiction était inutile dès le départ. Et cette protection incertaine a un coût élevé pour les pays touchés.

L’interdiction de voyager pénalise les pays qu’elle vise

Les responsables sud-africains ont réprimandé la précipitation de la communauté internationale à interdire les voyages depuis leur pays et d’autres en Afrique, le ministère des Affaires étrangères affirmant que cela « revenait à punir l’Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter de nouvelles variantes plus rapidement ».

On craint que la décision des États-Unis d’imposer une interdiction de voyager à l’Afrique du Sud ne crée un effet paralysant sur d’autres pays qui pourraient identifier de nouvelles variantes de coronavirus. Si le monde s’aliène continuellement de tels pays, cela « dissuade les pays d’alerter les autres sur les menaces qui atterriront inévitablement sur leurs côtes », a déclaré lundi Tedros Adhanom, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, dans un discours prononcé devant l’Assemblée mondiale de la santé.

« L’Afrique du Sud et le Botswana doivent être remerciés pour la détection, le séquençage et le signalement de cette variante, sans être pénalisés », a-t-il ajouté.

Cependant, on ne sait pas à quel point cet effet de refroidissement pourrait être puissant. Après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’Afrique australe, les Pays-Bas se sont quand même manifestés pour annoncer que l’omicron circulait à l’intérieur de leurs frontières plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Mais les pays n’ont pas encore interdit les voyageurs néerlandais.

Le Dr Ashish K. Jha, doyen de la Brown School of Public Health, a également averti que tout avantage des interdictions de voyager doit être mis en balance avec le type de message qu’ils envoient à la communauté internationale :

Le signal vers le pays suivant est Si vous identifiez une variante et la partagez avec la communauté mondiale Vous serez puni d’une interdiction de voyager Je ne suis pas pro ou anti interdictions de voyager Ils peuvent être utiles dans les cas Mais il faut savoir que son faible outil pour lutter contre une pandémie mondiale – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 26 novembre 2021

L’interdiction punit les pays qui, sans faute de leur part, n’ont pas eu les ressources nécessaires pour vacciner à grande échelle. Certains, comme l’Afrique du Sud, peuvent ne pas avoir l’infrastructure pour distribuer les vaccins rapidement ou, dans certains cas, les stocker aux températures ultrafroides nécessaires, les obligeant à refuser les envois de doses supplémentaires. Et tout comme les États-Unis et plusieurs pays européens, ils ont également eu du mal à surmonter leurs hésitations vis-à-vis des vaccins.

Des pays riches comme les États-Unis ont accumulé des vaccins dans le but de vacciner et de fournir des rappels à une grande partie de leur population. Selon l’OMS, les pays qui représentent les 20 plus grandes économies du monde ont reçu plus de 80 pour cent de l’approvisionnement mondial en vaccins. En comparaison, moins de 1 pour cent de tous les vaccins sont allés dans des pays à faible revenu, dont beaucoup se trouvent en Afrique.

Les pays riches peuvent faire valoir qu’ils ont le droit de protéger les leurs, mais surtout, cela nécessite également que le reste du monde se fasse vacciner. Si ces inégalités ne sont pas rectifiées, de nouvelles variantes pourraient continuer à surgir dans les pays où le coronavirus a été autorisé à se propager sans vaccination généralisée, ce qui pourrait nuire à l’efficacité des vaccins pour tous.

« Nous disons depuis un an que l’équité vaccinale n’est pas simplement une question de justice ou d’éthique, mais aussi de science », a déclaré Beyrer. « Vous ne pouvez pas laisser des milliards de personnes sans protection et vous attendre à ce que des variantes n’apparaissent pas. »