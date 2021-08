L’interdiction des téléphones portables dans les écoles risque d’inquiéter les élèves – Syndicat | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a annoncé en juin qu’il envisageait d’interdire l’utilisation des téléphones portables tout au long de la journée scolaire en Angleterre. M. Williamson a lancé une consultation sur le comportement et la discipline des élèves dans les écoles et a suggéré que les appareils électroniques sont « distrayants » et « destructeurs ».

Mais les propositions ont été vivement critiquées et l’Association of School and College Leaders (ACSL) affirme que les élèves peuvent ressentir de l'”anxiété” si les téléphones sont supprimés, ce qui pourrait à son tour “déclencher un mauvais comportement”.

L’ACSL affirme que les écoles devraient avoir le pouvoir d’établir leurs propres règles et insiste sur le fait que les enseignants sont “les mieux placés pour décider de l’impact de ces décisions sur l’apprentissage et le bien-être de leurs élèves”.

Julie McCulloch, directrice des politiques à l’ASCL, a déclaré : « Les dirigeants des écoles et des collèges sont légèrement perplexes quant à la fixation du secrétaire à l’Éducation concernant l’interdiction des téléphones portables dans les salles de classe, car ils traitent les aspects pratiques de cette question depuis de nombreuses années maintenant. »

Elle a ajouté: “Notre point de vue reste que les écoles et les collèges ont déjà des politiques solides et éprouvées et qu’ils sont les mieux placés pour prendre leurs propres décisions.”

Une interdiction des téléphones portables provoquerait un choc culturel majeur pour les jeunes qui ont été dépendants d’eux pour se connecter avec leurs amis tout au long de la crise des coronavirus.

L’utilisation d’appareils électroniques, y compris les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables, a également joué un rôle clé dans l’apprentissage des enfants à domicile.

M. Williamson procède à un examen des règles avec les enseignants, les parents et d’autres acteurs de l’éducation.

Il a déclaré qu’il souhaitait rendre la journée scolaire “sans mobile” afin de créer un meilleur environnement de travail pour les enfants à la suite du chaos causé au système éducatif par la pandémie.

M. Williamson a déclaré: «Les téléphones portables ne sont pas seulement distrayants, mais lorsqu’ils sont mal utilisés ou surutilisés, ils peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale et le bien-être d’un élève.

«Je veux mettre fin à cela, rendre la journée d’école sans mobile.

«Pour que nous puissions aider les élèves à surmonter les défis de la pandémie et à améliorer les opportunités pour tous les jeunes, nous devons nous assurer qu’ils peuvent bénéficier de salles de classe calmes qui les aident à s’épanouir.»

Un examen de la consultation devrait être publié plus tard cette année et les directives seront mises à jour en conséquence.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Les téléphones portables peuvent être gênants s’ils sont utilisés en classe, mais lorsqu’ils sont mal utilisés ou surutilisés, ils peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale et le bien-être d’un élève.

« Regarder comment les écoles et les collèges rendent la journée sans mobile n’est qu’une partie de notre appel à preuves sur le comportement, qui a interrogé les enseignants et les chefs d’établissement sur une gamme de moyens pour aider les élèves à se concentrer sur leur éducation et à créer des écoles plus calmes – ce qui est particulièrement important en raison de l’impact de la pandémie.