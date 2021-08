L’interdiction du porno/l’interdiction inversée d’OnlyFans est un mystère

Eh bien, c’était rapide. Le contenu sexuellement explicite est autorisé sur OnlyFans après tout. Mais nous ne savons pas grand-chose sur la raison pour laquelle le service d’abonnement au contenu a modifié brutalement sa politique en premier lieu – ni pourquoi il est revenu sur sa décision en quelques jours seulement.

Voici ce que nous savons : moins d’une semaine après avoir annoncé que le 1er octobre, il supprimerait effectivement la plupart des contenus pornographiques pour lesquels le service est devenu connu (et cela a contribué à propulser la valorisation de l’entreprise à plus d’un milliard de dollars), OnlyFans a fait marche arrière.

Lorsqu’il a annoncé l’interdiction pour la première fois le 19 août, OnlyFans a déclaré qu’il s’agissait d’un effort “pour se conformer aux demandes de nos partenaires bancaires et fournisseurs de paiement”. Le PDG Tim Stokely a déclaré plus tard au Financial Times que les banques étaient à blâmer, affirmant qu’elles rendaient difficile pour OnlyFans de transférer de l’argent aux créateurs. Il a également déclaré qu’ils fermaient des comptes bancaires appartenant à des travailleuses du sexe.

Mais le 25 août, à la suite de nombreuses réactions négatives (ainsi que de la menace de perdre une énorme partie de ses revenus), OnlyFans a déclaré qu’il “avait obtenu les assurances nécessaires pour soutenir notre communauté de créateurs diversifiée” et qu’il suspendait son interdiction des contenus sexuellement explicites. teneur. Mais OnlyFans a refusé de dire à Recode plus que cela, y compris ce qu’il faisait ou avait fait, le cas échéant, pour obtenir ces assurances de ses partenaires bancaires – ou qui sont même ces partenaires bancaires.

L’une des banques mentionnées par Stokely comme étant particulièrement difficile, BNY Mellon, ne ferait aucun commentaire à Recode si elle avait conclu une sorte d’accord avec OnlyFans. Un porte-parole de JPMorgan, dont Stokely a déclaré au Financial Times qu’il était « particulièrement agressif » à propos de la fermeture des comptes appartenant aux travailleuses du sexe ou aux entreprises qui les soutiennent, a déclaré à Recode que la société n’avait pas de politique interdisant les artistes adultes.

Pendant ce temps, la couverture médiatique de l’interdiction a éclipsé l’une des raisons possibles pour lesquelles OnlyFans aurait pu décider de la mettre en œuvre : une longue enquête de la BBC, publiée peu de temps après qu’OnlyFans ait initialement annoncé qu’elle interdirait la plupart des films pornographiques. La BBC a rapporté qu’OnlyFans ne faisait pas assez pour s’assurer que ses créateurs ont l’âge légal ou que tout le contenu publié sur la plate-forme est légal. Il a également signalé que la société tarde à interdire les créateurs qui enfreignent ses politiques. Le rapport était basé sur les comptes des modérateurs d’OnlyFans et a divulgué des documents internes qui, selon la BBC, montrent du contenu interdit ou illégal sur la plate-forme et qu’OnlyFans a recommandé à ses modérateurs de donner trois avertissements aux créateurs qui publient du contenu illégal avant de les interdire.

OnlyFans a nié la plupart des allégations de la BBC et ne dirait pas à Recode si le rapport de la BBC a influencé sa décision initiale d’interdire la pornographie. Il a indiqué à Recode ses conditions d’utilisation qui détaillent le processus de vérification pour les créateurs, y compris la soumission de photos de deux pièces d’identité et une photo du créateur détenant ces pièces d’identité, et il a déclaré qu’il avait une “politique de tolérance zéro” sur le contenu interdit. OnlyFans a également déclaré qu’il utilisait certaines technologies pour identifier le matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM), y compris PhotoDNA de Microsoft. OnlyFans a également partagé son rapport de transparence, qui comprend des détails sélectionnés sur CSAM trouvés sur sa plate-forme (15 comptes OnlyFans ont été désactivés pour un éventuel CSAM en juillet 2021, par exemple).

Mais le rapport de la BBC (ainsi qu’un documentaire de la BBC de 2020 sur l’entreprise) indique que malgré ces politiques existantes, les utilisateurs continuent de télécharger du contenu illégal. OnlyFans ne dirait pas à Recode combien d’humains il emploie ou contracte pour modérer le contenu. Il ne dirait pas non plus s’il embaucherait plus d’entre eux ou modifierait ses politiques de quelque manière que ce soit pour mieux rassurer ces partenaires bancaires capricieux que tout sur le site est légal.

Un reportage comme celui de la BBC aurait pu être désastreux pour une entreprise comme OnlyFans. Il suffit de regarder Pornhub – YouTube pour le porno, essentiellement – qui a été coupé des services de traitement des paiements Mastercard, Visa et Discover après qu’un rapport du New York Times en décembre dernier a déclaré que le site ne faisait pas assez pour empêcher le contenu sexuellement explicite incluant des enfants. ou adultes non consentants. Pornhub a tenté de réparer certains de ces dommages en supprimant tout le contenu des comptes non vérifiés et en promettant d’embaucher plus de modérateurs, mais les sociétés de cartes de crédit n’ont pas encore rétabli leurs services sur le site. Les abonnés au service premium de Pornhub doivent soit virer les fonds de leur banque, soit utiliser une crypto-monnaie.

Il y avait aussi une échéance imminente de Mastercard qui aurait pu jouer dans le changement brutal de politique d’OnlyFans (le premier): Mastercard avait annoncé en avril que le 15 octobre, elle instituerait de nouvelles exigences pour les marchands de contenu pour adultes. Ces exigences incluent la vérification de l’âge et de l’identité, l’examen du contenu avant publication et le traitement des signalements de contenu illégal ou non consensuel dans un délai de sept jours ouvrables. Considérant comment OnlyFans aurait 2 millions de créateurs, répondre à ces exigences – en particulier visualiser tout le contenu avant la publication – serait une tâche très lourde.

Le Centre national pour l’exploitation sexuelle a lié le changement de Mastercard à la décision d’OnlyFans dans une première déclaration sur l’interdiction, bien qu’OnlyFans lui-même n’ait pas mentionné Mastercard au début et a déclaré plus tard qu’OnlyFans était “pleinement conforme” aux nouvelles règles de Mastercard.

Toute pression de Mastercard aurait été indirecte, selon Mastercard.

“Nous n’avons eu aucune conversation avec OnlyFans”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Recode. « En fait, nous n’avons pas de relation directe avec eux. Nous n’avons appris la décision qu’ils ont prise que jeudi par la couverture médiatique. »

Mastercard n’a pas commenté sa prochaine politique d’examen du contenu avant publication et comment cela pourrait affecter OnlyFans, qui propose un service de diffusion en direct.

Donc, vraiment, la seule source que nous ayons sur les plaintes ou les assurances de ces partenaires bancaires semble être OnlyFans lui-même, et OnlyFans ne dit pas grand-chose d’autre. Et en essayant de satisfaire certaines parties (quelles qu’elles soient), la société a réussi à rendre fou à peu près tout le monde.

Les organisations anti-travail du sexe qui étaient satisfaites de l’interdiction de la semaine dernière sont maintenant de retour pour lutter contre l’entreprise ; le Centre national sur l’exploitation sexuelle a déclaré à Recode qu’il “reste inébranlable à tenir OnlyFans pour responsable d’avoir permis les abus et l’exploitation”.

Les travailleuses du sexe ne peuvent pas croire qu’OnlyFans ne fera plus quelque chose comme ça (l’entreprise a seulement “suspendu” l’interdiction, ce qui n’est pas la même chose que de l’annuler), et elles savent maintenant qu’OnlyFans était prêt à les jeter – les personnes sur lesquelles l’entreprise a été en grande partie construite – à part lorsque les banques le lui ont prétendument demandé. Certaines de ces personnes déplaçaient déjà leurs services vers d’autres plateformes à la suite de l’interdiction de contenu ; ils peuvent continuer cette migration même si l’interdiction a été levée. Fansly, qui exploite une plate-forme très similaire à OnlyFans et a apparemment adopté les créateurs de contenu pour les travailleurs du sexe, dit qu’il y a eu un « afflux gigantesque » de candidatures de créateurs depuis l’annonce de l’interdiction.

Et les millions de personnes qui ont mis les “fans” dans OnlyFans se demandent si le contenu du site a été correctement vérifié – et pendant combien de temps ils pourront le regarder.