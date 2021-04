L’interdiction injuste du menthol de Biden est mauvaise pour les fumeurs noirs ⋆ .

L’administration Biden vise les cigarettes au menthol. Selon une nouvelle proposition, le produit du tabac à la menthe pourrait être carrément interdit par le gouvernement fédéral. Pas toutes les cigarettes, remarquez, bien qu’il y ait aussi des discussions dans ce sens, juste des menthes. Le plan n’est pas simplement erroné, il est également dangereux et profondément injuste. De plus, comme une grande partie du programme à rebours de Biden, il met un accent inutile sur la race.

Alors pourquoi interdire les menthols et seulement les menthols? C’est parce qu’ils sont le type de cigarette le plus apprécié des fumeurs noirs. Il s’agit d’une tentative d’équité maladroite qui non seulement ne crée pas d’équité, mais qui a le potentiel de nuire davantage aux fumeurs noirs que leurs homologues blancs, qui ont tendance à être moins susceptibles de fumer des Kools ou des Newports.

En interdisant la vente de menthols dans tout le pays, Biden inviterait non seulement un marché noir, mais un nouveau marché noir mortel que notre pays a jusqu’à présent évité. Dans l’état actuel des choses, la grande majorité de la contrebande de cigarettes aux États-Unis se fait des États à faible taxe sur le tabac vers des États à forte taxe sur le tabac. Il y a très peu de contrebande internationale dans notre pays parce que cela n’est pas nécessaire. Ce mouvement mentholé changera radicalement cela.

Les menthes étant carrément interdites, les contrebandiers et le marché noir devront se tourner vers l’étranger, principalement vers la Chine pour leurs approvisionnements. C’est un problème paralysant dans une grande partie de l’Europe et en Australie que nous avons jusqu’ici évité.

Ce qui est pire, c’est que les cigarettes de contrefaçon en provenance de Chine sont souvent des produits contrefaits, non réglementés, qui font plus de mal que les cigarettes légales. Un paquet passé en contrebande de Virginie à New York est le vrai produit, il a juste un timbre fiscal différent. Les fumées de Chine pourraient être n’importe quoi.

Mais même sans les inquiétudes concernant la contrefaçon chinoise, les revendications d’équité pour cette politique qui punit les fumeurs noirs sont absurdes à première vue. On imagine que Biden considère cela comme racialement progressiste parce qu’il imagine que cela diminuera les taux de tabagisme chez les Noirs. Même si c’est le cas, quel plan horriblement paternaliste.

Les fumeurs blancs, semble penser Biden, devraient être libres de prendre leurs propres décisions pour aspirer un Marlboro Light, soit parce qu’ils sont mieux à même de gérer ce choix, soit parce qu’ils sont à un certain niveau jetables. Les fumeurs noirs, en revanche, doivent être protégés par le gouvernement de leurs propres mauvais choix. La proposition limite les choix des Américains sur une base raciale, mais bien sûr, Biden pense qu’il le fait pour le bien des Noirs.

Même l’Union américaine des libertés civiles s’est opposée à une approche racialisée du tabagisme. Le groupe s’est opposé à un projet de loi de la Chambre en 2020 qui visait à interdire les menthes sur la base même de son impact disproportionné sur les Noirs américains. Ils s’opposent également à cette interdiction. Encourager la communauté noire en particulier à s’engager dans un marché illégal de cigarettes ne fera qu’augmenter les interactions policières dangereuses, ce que les progressistes prétendent vouloir rendre moins répandu.

Ceci est juste un autre exemple d’une politique de gauche basée sur la race destinée à dérailler désespérément au détriment des Noirs américains. Tout comme le rejet des efforts de la police a conduit à une flambée des taux de criminalité dans les communautés noires de notre pays, c’est pourquoi les électeurs noirs s’opposent massivement à l’idée, l’interdiction des menthes introduira de fausses cigarettes dangereuses et des interactions policières inutiles.

Le tabagisme est un choix qu’un pourcentage relativement faible d’Américains font, pleinement conscients des conséquences sur la santé. L’idée d’interdire complètement la cigarette est terrible, d’autant plus que les États s’abattent sur eux-mêmes pour légaliser le tabagisme de la marijuana. Mais cibler une telle interdiction sur un seul groupe racial est une terrible politique du tabac et une politique encore pire sur la race.

Il n’appartient pas au gouvernement fédéral d’essayer de créer des conditions de sécurité parfaite pour tous les Américains, ni même pour les Noirs américains. La crise de l’année écoulée devrait montrer clairement les dangers de conséquences involontaires lorsque l’État cherche à nous protéger comme une mère protège un enfant. L’essentiel est que les Américains devraient avoir la liberté de choisir de fumer – tous les Américains. Cela inclut les Noirs américains.

Il semblait vraiment que les progressistes avaient pensé à tous les moyens possibles de diviser notre pays de plus en plus selon des critères raciaux, mais apparemment ils ne l’avaient pas fait. Maintenant, même nos vices doivent être classés dans des catégories raciales par Biden et son armée de bureaucrates. Bientôt, il ne restera presque plus une partie de notre société non définie et traitée sur la base dénuée de sens de la couleur de la peau.

Biden devrait savoir mieux, et il y a probablement eu un moment où il l’a fait. Maintenant, il ne fait que reproduire des mantras critiques de la théorie raciale au lieu d’essayer même de s’engager de manière rationnelle sur des questions fondées sur la race dans notre pays. Tout le monde perdra si cette absurdité est adoptée.

Eh bien, peut-être pas tout le monde: les fournisseurs chinois de fausses cigarettes au menthol finiront probablement par être le grand gagnant.