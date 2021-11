L’intérêt crypto du Zimbabwe est dans une CBDC, pas dans Bitcoin

Le Zimbabwe, un pays situé dans le sud-est de l’Afrique, a été excité par des rumeurs faisant état de l’adoption de crypto-monnaies, en particulier de Bitcoin. Est-ce vrai?

Le potentiel de l’adoption de la crypto au Zimbabwe

Pour ceux qui ne connaissent pas les conditions économiques au Zimbabwe, il convient de noter que c’est un pays qui a connu une hyperinflation dévastatrice et est constamment hanté par elle.

En fait, à la mi-2019, l’inflation du pays avait atteint 175%. Mais, depuis août 2019, le gouvernement a cessé de publier des informations relatives à l’inflation.

Était-ce pour cela que Bitcoin a été créé ? Non? En 2008, Bitcoin est apparu comme une réponse à la crise financière aux États-Unis et comme une critique d’un système centralisé qui a conduit, précisément, à des crises économiques comme celles-ci. Sans aucun doute, le Zimbabwe et le Venezuela justifient parfaitement l’existence des cryptos et du Bitcoin.

Ainsi, des rumeurs se sont répandues concernant la possibilité que le Zimbabwe suive de près les traces d’El Salvador. Cependant, la ministre des Services de l’information, de la publicité et de la diffusion, Monica Mutsvangwa, a révélé que le Zimbabwe ne voit pas Bitcoin de cette façon.

« Le gouvernement tient à assurer la nation qu’il n’envisage pas d’introduire une autre monnaie dans l’économie, comme l’ont rapporté certaines sections des médias. Notre monnaie locale est le dollar zimbabwéen et non la crypto-monnaie.’

Pas de Bitcoin, mais peut-être une CBDC

Cependant, la clarification des rumeurs n’est peut-être pas si décevante lorsque le ministre a assuré que le Zimbabwe étudiait la CBDC.

Rappelons qu’une CBDC répond à la monnaie numérique de la banque centrale. Fondamentalement, il s’agit de numériser l’argent de la banque centrale afin que les citoyens puissent l’utiliser pour effectuer des paiements numériques et stocker de la valeur.

Par conséquent, une CBDC est une monnaie numérique, mais elle est émise par une banque centrale et, par conséquent, elle est centralisée.

« Comme la plupart des pays du monde, le gouvernement du Zimbabwe, par l’intermédiaire de son groupe de technologie financière, étudie la monnaie numérique de la banque centrale au lieu des crypto-monnaies, des bitcoins ou de toute forme de produits dérivés », a déclaré Mutsvangwa.

Nous voulons connaître votre opinion! Pensez-vous que la mise en place d’une CBDC serait utile pour le citoyen ordinaire ? Ou, à l’inverse, seul le gouvernement bénéficierait-il d’une CBDC ?

