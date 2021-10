L’intérêt d’Aston Villa pour une cible passionnante « augmente » malgré un obstacle majeur

Aston Villa fait face à une bataille pour convaincre une cible arrière gauche de les rejoindre après que leur intérêt pour sa signature soit devenu clair, selon un rapport.

Villa a actuellement Matt Targett comme arrière gauche de premier choix, tandis qu’Ashley Young est également capable de couvrir là-bas (bien qu’il ait été utilisé dans une variété de rôles jusqu’à présent). Ils pourraient cependant rechercher une autre option à long terme.

Selon The Sun dimanche, Villa a un « intérêt croissant » pour l’arrière latéral de Bologne Aaron Hickey, qui prospère après avoir quitté l’Écosse pour l’Italie.

L’ancien défenseur des Hearts a débuté tous les sept premiers matches de Serie A de Bologne cette saison. Il semble en bonne voie pour briser son décompte de la saison dernière, quand il a fait 10 départs et une apparition de remplaçant.

Avec deux buts lors de ses trois derniers matchs, la présence de l’adolescent dans l’équipe est au mérite. Et en conséquence, les clubs de retour au Royaume-Uni surveillent ses progrès.

Le Sun rapporte que Villa sont des admirateurs de Hickey, qui pourrait également devenir une cible pour Celtic, où il a déjà passé quatre ans dans les rangs de l’académie.

Hickey a d’autres admirateurs anonymes en Premier League, mais Villa semble être au premier plan, tandis que Celtic pourrait le ramener au nord de la frontière.

Cependant, il ne sera pas facile de le tenter dans un transfert. Selon le rapport, Hickey est heureux à Bologne, où il est sous contrat jusqu’en 2024.

Il n’est en Italie que depuis un peu plus d’un an et semble impatient de poursuivre cette aventure. Mais la perspective d’un retour dans les îles britanniques – que ce soit en Premier League ou de retour dans son pays de naissance – le suivra partout alors qu’il continue d’impressionner.

Hickey a dit dans le passé qu’il était flatté par l’intérêt potentiel de Celtic. Cependant, il a également souligné qu’il se concentrait pleinement sur Bologne. Il semble que sa loyauté restera là encore un moment.

Par conséquent, il semble que Villa et Celtic devront tous les deux se contenter de leurs options actuelles pour le moment.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

S’ils parviennent à le convaincre de rejoindre à l’avenir, ce serait un bon investissement à long terme.

Villa invitée à dépenser gros pour l’attaquant

Ce fut un été chargé pour Villa sur le marché des transferts. Ils ont réinvesti judicieusement après avoir vendu Jack Grealish.

Mais leur forme initiale a été mitigée, bien que beaucoup aient prédit qu’ils donneraient du fil à retordre aux équipes les plus établies cette année.

Dans cet esprit, ils pourraient être à nouveau actifs dans la fenêtre de transfert lors de sa réouverture en janvier.

L’un de leurs anciens joueurs pense qu’il sait exactement qui ils devraient viser. Et c’est quelqu’un à l’opposé de Hickey…

LIRE LA SUITE: Agbonlahor exhorte Dean Smith à dépenser gros pour amener un attaquant évalué à 40 millions de livres sterling à Villa