L’intérêt de Newcastle pour la star recrue de la CAN déclarée «réelle», mais plusieurs obstacles in situ

Newcastle United a un « vrai » intérêt pour le Marseillais Bamba Dieng, mais ils sont confrontés à plusieurs obstacles dans leur poursuite de l’attaquant, selon un rapport.

Le Soleil a réclamé cette semaine que les Magpies se demandaient s’il fallait dépenser 15 millions de livres sterling pour l’attaquant de 21 ans. Et maintenant, un rapport en France a soutenu l’histoire. Dieng, qui n’a rejoint Marseille qu’à l’été, a impressionné en Ligue 1 pour l’OM.

Sur ses 14 matches de Ligue 1, l’international sénégalais compte quatre buts et une passe décisive. Et a impressionné les scouts d’Europe après avoir franchi le pas.

Dieng a rejoint Sadio Mane et Edouard Mendy au Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations. Cela donnera à de nombreux prétendants intéressés l’occasion de faire prévaloir la règle sur l’attaquant.

Et, selon La Provence, via Sport Witness, l’intérêt de Newcastle pour le joueur est « réel » malgré aucune offre concrète pour le moment. Cependant, West Ham, Aston Villa et Crystal Palace sont également désignés comme parties intéressées par le point de vente.

Mais Dieng ne sera pas facile à arracher du sud de la France.

Marseille est « ravi » de ses progrès après son arrivée de l’académie de football sénégalaise Diambars il y a à peine six mois.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Marseille « compte sur » Bamba Dieng

Le patron de l’OM Jorge Sampaoli « compte sur lui ». A tel point que le club de Ligue 1 lui a déjà fait signer un contrat plus lucratif.

L’accord initial courait jusqu’en 2024, mais comme l’a rapporté RMC, ce contrat n’offrait que des salaires relativement bas d’environ 4 000 € par mois. C’était à l’exclusion des bonus cependant.

Son nouveau contrat reflète désormais son statut d’habitué de l’équipe première, avec d’autres discussions prévues à la fin de la saison sur des augmentations basées sur ses performances.

Dans cet esprit, l’attaquant est plus qu’heureux en France.

Ainsi, bien que Newcastle n’ait pas encore déposé d’offre formelle pour le joueur, il est confronté à un certain nombre d’obstacles. Premièrement, le joueur n’est pas désespéré de bouger. Deuxièmement, l’OM veut le garder et enfin, il y a un intérêt rival pour le joueur.

LIRE LA SUITE: Newcastle a porté un coup alors que l’offre pour récompenser la star de Liverpool est entravée par une clause secrète