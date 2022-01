L’intérêt d’Emiliano Martinez de Rangnick pousse deux stars de Man Utd plus près de sorties surprises

Ralf Rangnick voudrait que Manchester United obtienne un swoop en 2022 pour Emiliano Martinez – la décision de l’homme d’Aston Villa étant potentiellement susceptible d’accélérer deux départs de grands noms à Old Trafford.

Les performances de United cette saison n’ont pas vraiment été du niveau attendu de leur équipe. En effet, alors que la décision de remplacer Ole Gunnar Solskjaer par Rangnick a encore connu une amélioration, ils font toujours face à une bataille pour terminer dans les quatre premiers. En tant que tel, des points d’interrogation sont déjà faits sur les méthodes de l’Allemand et au milieu des affirmations, l’ambiance au club est à un « plus bas historique ».

Un domaine dans lequel ils n’ont pas lutté, cependant, est celui du gardien de but. Et en fait, l’affichage de David De Gea entre les poteaux cette saison a été aussi bon que jamais au cours de son long séjour à Old Trafford.

Son excellence, cependant, a bouleversé le nez de Dean Henderson.

Il avait de grands espoirs pour la nouvelle saison, mais Covid-19 l’a empêché d’obtenir une bonne pré-saison à son actif. Par la suite, le diplômé de l’académie a perdu sa place de titulaire face au numéro un de longue date, David De Gea.

À ce jour, Henderson n’a joué que deux fois pour United cette saison. L’une de ces apparitions a eu lieu en Coupe Carabao et l’autre en Ligue des champions. Il n’a même pas pu terminer 90 minutes lors de cette dernière sortie.

Cela est venu contre l’Ajax, qui à l’époque était mentionné comme l’un des preneurs possibles d’Henderson. L’idée d’un prêt en janvier a été lancée. Il aurait été préférable que United l’envoie à l’étranger plutôt que vers un autre rival de Premier League.

MaisL’Ajax a bientôt minimisé les liens laissant Henderson dans une position quelque peu incertaine.

Emiliano Martinez un objectif 2022

Cependant, au milieu des nouvelles selon lesquelles Rangnick veut que Martinez remplace à long terme De Gea, Henderson sait que ses perspectives en équipe première ne s’amélioreront pas de sitôt.

En effet, Football Insider rapporte que United surveille de près la situation de Martinez à Villa. Et bien qu’un déménagement en janvier semble peu probable, un déménagement en été semble tout à fait possible.

Villa aurait évalué le gardien à environ 40 millions de livres sterling, donc sa signature ne sera pas bon marché.

En effet, il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League depuis son départ d’Arsenal en 2020.

Cependant, avec De Gea hors contrat en 2023, cela soulève la possibilité que United perde à la fois l’Espagnol et Henderson cette année.

Henderson cherchera probablement à sortir rapidement de United

Maintenant, en raison de l’intérêt pour Martinez, l’expert Kevin Campbell pense que Henderson pourrait partir dès ce mois-ci.

« Il aura manqué de toute façon, mais cela accélérera certainement les choses », a-t-il déclaré.

«Il est revenu de Sheffield United en attendant des matchs dans le but de reprendre le maillot numéro un de De Gea. Ce n’est tout simplement pas arrivé pour lui, et la forme de De Gea cette saison n’aura pas aidé.

« Un gardien de sa qualité a besoin et mérite de jouer. Je pense qu’il va chercher de nouveaux pâturages très bientôt.

Henderson est sous contrat à Old Trafford jusqu’en juin 2025 et a disputé 28 matches en équipe première.

