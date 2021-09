L’intérêt d’Everton confirmé pour la jeune star qui a impressionné contre Liverpool

Les futurs plans de transfert potentiels d’Everton ont peut-être été révélés car leur intérêt estival pour une perspective brillante aurait été confirmé par un rapport.

Les Toffees pourraient être impliqués dans une chaîne de transfert avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain l’été prochain. L’ancien look susceptible de prendre Kylian Mbappé de ce dernier à l’expiration de son contrat. En remplacement, la partie française a Richarlison aligné.

Cela laisserait Rafael Benitez à la recherche d’un nouvel attaquant pour combler le grand vide laissé dans son équipe.

Quand il est apparu Le PSG préférerait prendre le Brésilien dans la capitale française, Everton commencé à évaluer leurs options.

Un joueur qui semblait être sur leur radar était Rafael Léao. Selon Calciomercato, ils ont en effet manifesté leur intérêt pour son club, l’AC Milan.

Leur enquête était l’une des quatre que la partie italienne a reçues pour le joueur de 22 ans. loups étaient une autre équipe de Premier League qui a pris goût, tandis que le Borussia Dortmund et Marseille les ont également contactés.

Cela indiquerait donc qu’Everton le placera en tête de sa liste de cibles si Richarlison quitte Goodison Park en 2022.

Leao a impressionné contre Liverpool en Ligue des champions mercredi soir. Il a assisté le premier match d’Ante Rebic à Anfield.

Et il a déjà deux buts à son actif en Serie A en début de saison après en avoir marqué six et en avoir inscrit six de plus en 2020/21.

Venez l’été prochain, l’attaquant portugais n’aura plus que deux ans sur son contrat. L’AC Milan recherchera cependant des frais considérables.

Ils l’ont signé pour environ 27 millions de livres sterling de Lille en 2019. Il est difficile de les voir le laisser partir pour quelque chose qui ne leur rapportera pas un peu de profit sur cet investissement.

Leao semble devenir une partie plus établie de l’équipe de Milan. Mais ils étaient prêts à le laisser partir cet été et pourraient être à nouveau le prochain.

Benitez a mal à la tête d’Everton

Pendant ce temps, Benitez est arrivé à la même conclusion que Carlo Ancelotti concernant un domaine de son équipe d’Everton.

Il souhaite également un transfert de classe mondiale en janvier pour remédier à la situation, selon un rapport. Malgré un scepticisme généralisé, Everton a pris un bon départ dans la vie sous Benitez.

Cependant, le manager espagnol a un mal de tête parmi ses options défensives, citant un problème dans le département du défenseur central.

À cette fin, il a mis en place un plan pour rectifier la situation dès que possible…

