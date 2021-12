L’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland confirmé par le chef du Borussia Dortmund avec Manchester United et Man City est également lié au transfert de l’attaquant vedette

L’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland a été confirmé par le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Haaland devrait faire l’objet d’énormes discussions sur le transfert cet été alors que sa clause de libération de 68 millions de livres sterling devient active.

.

Haaland a marqué 19 buts en 15 matchs pour Dortmund cette saison

Les plus grands clubs du football mondial ont été liés à un intérêt pour l’attaquant, qui a marqué 76 buts en 75 matchs pour Dortmund.

Manchester United, Man City, Barcelone, le Bayern Munich et le Real Madrid ont tous été invités à faire un pas pour l’international norvégien.

Cependant, il semble que Madrid mène la course, avec son intérêt confirmé par le chef de Dortmund dans une interview.

Il a déclaré à BILD TV : « Peu importe où je vais, tout le monde vous parle d’Erling Haaland.

« Tout ce que je sais, c’est une garantie que le Real Madrid s’intéresse beaucoup à lui. Je pourrais en nommer 25 autres maintenant.

« Mais je sais avec certitude, il se peut qu’il parte, mais il se peut aussi qu’il reste.

« Il y a quelques jours, j’ai eu une très bonne conversation avec Mino Raiola. Lorsque nous sommes dans un couloir cible, les conversations sont toujours assez amicales.

« Et cet appel téléphonique était plutôt amical. Nous aurons certainement une autre réunion dans les prochaines semaines.

.

La clause de libération des transferts de Haaland deviendrait active cet été

« Le développement global de Haaland est au premier plan. Tout comme avec Lewandowski, j’aimerais être fier d’Erling à un moment donné s’il gagne la Ligue des champions.

« Personnellement, je pense que c’est bien pour lui s’il reste un peu plus longtemps en Bundesliga. »

L’agent de Haaland, Mino Raiola, a cependant nié qu’un accord soit déjà en place avec Barcelone ou le Real Madrid concernant un accord pour son client recherché.

Raiola a déclaré : « Haaland peut-il attendre Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde.

« Nous n’avons d’accord préalable avec aucun club.

« Nous chercherons la meilleure option et nous n’excluons pas non plus une autre année à Dortmund, théoriquement c’est encore possible. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.