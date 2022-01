L’intérêt extérieur pousse les sites de F1 traditionnels à « intensifier »

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que l’intérêt suscité par les nouveaux emplacements pour la F1 améliore les performances des sites traditionnels.

Sous Liberty Media, la Formule 1 a poursuivi ses plans pour étendre le calendrier avec un record de 23 courses programmées pour la saison 2022.

Au cours de cette saison, nous devrions assister au premier Grand Prix de Miami, tandis qu’en 2021, Zandvoort a fait son retour tant attendu au calendrier, et l’Arabie saoudite et le Qatar ont également accueilli pour la première fois des manches pour lancer des accords pluriannuels.

On pense qu’une nouvelle expansion est à venir, avec un retour en Afrique du Sud qui serait également à l’ordre du jour de la Formule 1.

Bien sûr, le calendrier est étiré tel qu’il est, donc des inquiétudes ont été exprimées quant au nombre de manches que la Formule 1 peut avoir de manière réaliste dans une saison, et si ce maximum est atteint, laquelle des pistes de longue date pourrait perdre sa place.

Domenicali a cependant déclaré que cette compétition d’être sur le calendrier de la Formule 1 est une bonne chose, aidant à garder certaines de ces pistes plus traditionnelles sur leurs gardes.

Dans une interview avec Robb Report, il a déclaré: « L’endroit où les courses ont lieu pourrait changer parce que Liberty [Media] veut pousser la barre à un niveau encore plus élevé.

« Par conséquent, les nouveaux sites offrent des événements tellement fantastiques que les sites plus anciens et plus traditionnels doivent intensifier leur jeu. C’est la beauté de la situation actuelle – tout le monde est motivé pour être meilleur.

La Chine pourrait rejoindre les États-Unis en organisant deux courses au calendrier de F1 à l’avenir, Domenicali choisissant la Chine et l’Amérique du Nord comme marchés clés.

En plus de mentionner le vif intérêt de l’Afrique du Sud, Domenicali a également déclaré que la Corée du Sud était une nation dans laquelle la série voulait puiser.

« L’Amérique du Nord et l’Asie sont deux régions importantes pour le développement de l’entreprise, mais nous avons également suscité un grand intérêt de la part de l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

« La Chine et la Corée du Sud offrent un public massivement plus jeune, il y a donc beaucoup de potentiel à l’échelle mondiale.

« Peu importe si une course a eu lieu au même endroit depuis 100 ans, ce n’est plus d’actualité. »