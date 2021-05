Actualités Bitcoin

L’intérêt ouvert de CME Bitcoin augmente de 850 contrats cette semaine

Le mercredi noir a fini par anéantir plus de 7,5 milliards de dollars d’intérêts ouverts sur Bitcoin et se situe actuellement à des niveaux observés pour la dernière fois début février.

Avec presque toute la tendance haussière de 2021 rétractée par le marché et des milliards de dollars compensés en liquidations, il est logique que l’OI soit également réduit de plus de moitié.

Ce désendettement substantiel sur les marchés à terme a fait passer la part de marché du CME dans l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin de 11,74% le 18 avril à maintenant dépassant 14%, bien qu’elle soit toujours en baisse de près de 19% le 9 janvier 2021.

CME occupe actuellement la deuxième place avec 1,72 milliard de dollars ou 45,98k BTC en OI, suivi des 2,13 milliards de dollars ou 57,87k BTC de Binance, selon Bybt.

La part de marché de Binance a atteint 21,74% le 18 mai et est actuellement de 17,85%. OKEx, dont la part de marché était d’un peu plus de 30% à la fin du mois d’avril 2020, est actuellement à seulement 11,55% et à la 3e place avec 39,23k BTC (1,45 milliard de dollars), selon les données de The Block.

Fait intéressant, pour la semaine se terminant le 21 mai 2020, l’intérêt ouvert total pour CME Bitcoin a augmenté de 850 contrats alors que les prix au comptant chutaient de leurs ATH.

Les fonds à effet de levier sur CME ont augmenté leurs positions longues, mais leur positionnement est à peu près aussi court qu’il ne l’a jamais été, selon Market Science.

Le positionnement long non déclarable a plongé à ses niveaux les plus bas depuis début 2019, tandis que le positionnement Autre déclarable reste proche des niveaux longs nets record avec pratiquement aucune exposition courte.

Quant à Ether, dont le prix a chuté de 55% à 1900 dollars et se négocie actuellement autour de 2350 dollars, l’OI est descendu à 5,78 milliards de dollars par rapport au sommet de 11,6 milliards de dollars le 10 mai.

À 429,75k ETH en intérêt ouvert (1,01 milliard de dollars), Binance est également en tête du marché à terme de l’éther, suivi de FTX, Bitfinex et Huobi à 345,66k ETH (809,33 millions de dollars), 336,16k ETH (787,09 millions de dollars) et 317,94k ETH (744,42 millions de dollars) respectivement.

Contrairement au marché à terme de Bitcoin, CME n’a pas encore gagné la première place ici car il se trouve dans le bas du top 10 avec seulement 175,29k ETH en OI d’une valeur de 410,43 millions de dollars.

Bitcoin BTC 37736,54 $ + 1,73% Ethereum ETH 2 353,96-3,18% Tether USDT 1-0,09%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.