L’intérêt ouvert d’échange perpétuel de Bitcoin tombe en dessous de 11 milliards de dollars pour la première fois depuis août

Bitcoin (BTC) subió un 4,63% en las últimas 24 horas para alcanzar los $ 43,893 durante el comercio intradiario, luego de caer brevemente por debajo de los $ 40K el 22 de septiembre, un destino que no se había visto desde el 5 d’août.

La baisse du prix du marché des crypto-monnaies a fait chuter l’intérêt ouvert des échanges perpétuels BTC en dessous de 11 milliards de dollars pour la première fois depuis le 5 août, comme l’a reconnu la société d’analyse de données IntoTheBlock.

L’intérêt ouvert augmente généralement avec une augmentation des prix, ce qui montre que les deux sont fortement corrélés. Par exemple, l’intérêt ouvert des échanges perpétuels Bitcoin a récemment dépassé la barre des 16 milliards de dollars, et à l’époque, le prix oscillait autour de 50 000 dollars.

Pendant ce temps, les rendements moyens sur 30 jours de Bitcoin ont récemment chuté d’au moins 6 %, atteignant un creux de 8 semaines.

Cette baisse des prix aurait été déclenchée par la crise financière qu’a connue China Evergrande, l’un des principaux promoteurs immobiliers en Asie. Par conséquent, le principal défi de liquidité observé a affecté le marché de la cryptographie.

L’offre de BTC passe constamment entre des mains expérimentées

Selon l’analyste de réseau Rafael Schultze-Kraft :

Ainsi, cela montre que, comme les détenteurs de BTC à court terme vendent, leurs homologues à long terme achètent.

Le test de dilution a fait écho à ces sentiments. La société de cryptanalyse a expliqué :

“Pendant le ralentissement du marché ces derniers mois, le nombre de vieilles pièces se déplaçant sur la chaîne diminue progressivement, ce qui suggère que les détenteurs de Bitcoin plus grands et plus expérimentés sont de moins en moins enclins à vendre et surtout ils attendent avec impatience la suite. “