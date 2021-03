L’intérêt ouvert des contrats à terme de 1 milliard de dollars de Cardano montre que l’ADA est un concurrent sérieux

Cardano (ADA) a connu un début d’année impressionnant en franchissant la barrière psychologique de 1 $ et en atteignant un sommet historique à 1,50 $. L’impressionnant gain de 590% depuis le début de l’année a eu lieu lorsque le réseau s’est transformé en un réseau multi-actifs, similaire à Ethereum, et cela pourrait être de bon augure pour l’avenir de Cardano.

Prix ​​Cardano à Binance, USDT. Source: TradingView

La dernière étape du rallye semble être liée à la liste Coinbase Pro, annoncée le 16 mars, ce qui a entraîné une nouvelle poussée à 1,47 $ le 18 mars.

À mesure que le prix de Cardano augmentait, son volume de négociation au comptant et ses transferts en chaîne ont également augmenté, qui ont dépassé le Litecoin (LTC). L’intérêt accru des investisseurs a également entraîné une multiplication par cinq de l’intérêt ouvert des contrats à terme de Cardano en 2021.

Les contrats à terme de Cardano agrègent l’intérêt ouvert. Source: Bybt

Ne vous y trompez pas, briser la barrière des intérêts ouverts de 1 milliard de dollars est un exploit que seuls (BTC) et Ether (ETH) ont réussi. De plus, Ether détenait une participation ouverte de 2 milliards de dollars il y a à peine trois mois.

Par conséquent, pour vraiment comprendre si Cardano mérite vraiment la troisième position dans le classement de la capitalisation boursière, il faut comparer son volume au comptant et ses mesures en chaîne avec d’autres altcoins.

Le volume des transactions ADA et les mesures en chaîne se renforcent

Indépendamment de l’évolution des prix, la faible activité commerciale reflète une petite base d’utilisateurs ou un manque de nouveaux entrants. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que le volume de Cardano soit parmi les 5 meilleurs.

Top 10 des volumes de trading de crypto depuis le début de l’année, USD. Source: Nomics

Selon le volume d’échange transparent de Nomics, ADA avait un volume de négociation de 97,5 milliards de dollars en 2021, dépassant Polkadot (DOT), Ripple (XRP) et Litecoin.

Bien que cela soit prometteur, il convient également de se pencher sur les métriques en chaîne pour comprendre si l’intérêt ouvert à terme et le volume au comptant reflètent cette activité du réseau.

Les adresses actives quotidiennes fournissent une vue plus détaillée de l’utilisation du réseau. Cependant, ces données ne peuvent pas faire confiance aveuglément. Plus les frais sont élevés, moins il y a d’incitations à gonfler le nombre.

Adresses actives quotidiennes, moyenne sur 14 jours. Source: CoinMetrics

Cardano semble définitivement se découpler des autres altcoins, atteignant 85 000 adresses actives quotidiennes. De plus, il ne semble y avoir aucune indication de chiffres fabriqués car sa trajectoire de croissance semble organique et en ligne avec l’activité de volume.

Pour confirmer si ces adresses ont été actives, il convient d’évaluer les transferts et les transactions ou le montant total de la valeur circulant effectivement sur chaque réseau.

Transferts et transactions (USD) en moyenne sur 14 jours. Source: CoinMetrics

Cette fois-ci, la force de Cardano est pleinement illustrée, car les transferts et les transactions quotidiens du réseau s’élèvent en moyenne à 4,5 milliards de dollars par jour. Ce montant est au moins six fois supérieur à celui des concurrents restants. Par conséquent, l’activité en chaîne d’ADA fournit un certain soutien à la capitalisation boursière de 45 milliards de dollars.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont également commencé à détecter les perspectives haussières d’ADA le 16 mars, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, y compris le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ vs prix ADA (blanc). La source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ a enregistré un maximum de 66 le 16 mars, douze heures avant l’annonce de la cotation de Coinbase. La crypto-monnaie a ensuite grimpé à 1,23 $, un gain de 18% depuis que le signal est apparu.

Les volumes et les données en chaîne sont des mesures importantes, mais Cardano pourrait avoir une courte fenêtre d’opportunité pour tirer parti des défis causés par la congestion sur le réseau Ethereum. Le prix ADA pourrait baisser à moins que des cas d’utilisation réels impliquant des applications décentralisées ou des ponts d’interconnectivité qui fonctionnent pour résoudre le problème de mise à l’échelle des finances décentralisées.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.