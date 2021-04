L’intérêt ouvert des contrats à terme de Polkadot atteint 1 milliard de dollars alors que le prix DOT atteint un nouvel ATH

Le 24 mars, le prix du jeton DOT de Polkadot a été corrigé de 23% en une brève période de six heures, entraînant 174 millions de dollars de liquidations sur le marché à terme. Ce mouvement baissier rapide a également réduit l’intérêt ouvert global de 26%.

Maintenant que l’intérêt ouvert du DOT grimpe à un nouveau record de 1 milliard de dollars, les investisseurs peuvent s’inquiéter d’un autre effondrement des prix.

DOT / USDT sur Binance. Source: TradingView

Bien que l’événement ait gravement nui aux longs endettés à l’époque, le jeton a réussi à rallier 46% en 10 jours, atteignant un sommet historique de 46 $. Le gain explosif a amené les investisseurs à regagner rapidement leur confiance, et l’intérêt ouvert des contrats à terme a maintenant atteint un niveau record de 1 milliard de dollars.

Récemment, KwikSwap, une bourse décentralisée, a exprimé son intérêt pour l’utilisation de la solution de couche deux de Polkadot pour réduire les coûts et augmenter le débit des transactions. Telles pourraient être quelques-unes des raisons fondamentales de l’augmentation des prix et de l’intérêt ouvert des marchés à terme.

La baisse de prix du 24 mars n’était pas spécifique au DOT, la capitalisation boursière de l’altcoin ayant plongé de 10% au cours de cette période. Cointelegraph a rapporté que les événements FUD – peur, incertitude et doute – ont exercé une pression sur les marchés de la crypto-monnaie, y compris les grands contrats à terme et les options expirant le 26 mars.

Néanmoins, la correction de 23% du DOT était beaucoup plus importante que la plupart des altcoins, et la raison derrière cela pourrait résider dans son intérêt ouvert à terme de 844 millions de dollars le 24 mars. À titre de comparaison, XRP détenait 780 millions de dollars en intérêt ouvert, tandis que Litecoin (LTC) s’est inscrit. 662 millions de dollars.

L’impact des liquidations dépend de la liquidité des marchés à ce moment-là. Cependant, les offres globales du DOT dépassent rarement 15 millions de dollars. Ainsi, l’intérêt ouvert de 844 millions de dollars représentait plus de 50 fois ce chiffre.

Les 10 principales crypto-monnaies regroupent les offres et les demandes, le 5 avril. Source: Cryptowatch

Cryptowatch fournit un outil pour agréger les offres et les demandes d’échanges, bien qu’il n’y ait pas d’historique disponible pour ces données. Le site Web considère toutes les commandes visibles avec une différence de 1% par rapport à la dernière transaction.

En utilisant les chiffres du 5 avril, on peut voir à quel point les livres de DOT étaient «illiquides» par rapport à XRP et Litecoin. Selon les données de Staking Rewards, 65% des DOT en circulation sont enfermés dans des mécanismes de jalonnement. Indépendamment de la raison des plus petites offres, cela crée un risque potentiel lors des liquidations pertinentes.

Les contrats à terme DOT agrègent l’intérêt ouvert. Source: Bybt

Au cours des deux derniers mois, l’intérêt ouvert des contrats à terme de DOT a doublé, devenant le deuxième marché de produits dérivés derrière Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Ainsi, les investisseurs ont des raisons de s’inquiéter de l’impact de liquidation d’une baisse de prix inattendue.

À mesure que les marchés à terme du DOT se développent au fil du temps, il devrait apporter davantage de liquidités aux bourses au comptant. Des opportunités d’arbitrage se présenteront, et les investisseurs remarqueront que le cumul d’offres 5% ou 10% en dessous du marché est rentable. Ainsi, cela pourrait être une question de temps jusqu’à ce que l’inadéquation se réduise entre l’intérêt ouvert des contrats à terme et les offres globales 1% en dessous du prix.

Plusieurs indicateurs font un cas haussier pour le DOT

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, y compris le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ par rapport au prix DOT (blanc). Source: Cointelegraph Markets Pro

En plus de la montée en flèche de l’intérêt ouvert sur les grandes bourses de produits dérivés, le score VORTECS ™ est passé à 75 le 1er avril. Au cours des deux jours suivants, le prix DOT a réussi à remonter de 22% à 46,60 $.

Le «retournement» par le DOT du XRP et des futurs de Litecoin montre que l’intérêt ouvert des investisseurs indique que les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par le potentiel de mise à l’échelle et d’interopérabilité de Polkadot par rapport aux protocoles plus ciblés de ses concurrents.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.